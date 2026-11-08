Санду заявила о полном отказе Молдавии от закупок российского газа

По его расчетам, за последние два с половиной года дополнительные расходы на приобретение газа составили около $330 млн. Додон также утверждал, что сохранение формулы, согласованной с «Газпромом» осенью 2021 г., позволило бы получить совокупную экономическую выгоду в размере около $745 млн за период с 2022 по 2026 г.