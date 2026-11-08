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Санду заявила о полном отказе Молдавии от закупок российского газа

Елена Вострикова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Молдавия полностью отказалась от закупок российского газа и продолжает интеграцию в европейскую энергосистему. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в соцсети X.

«Молдавия покупает ноль российского газа, и на подходе еще две линии электропередачи в Румынию», – написала она.

По словам Санду, в республике уже запущена линия электропередачи, которая соединила Молдавию с Румынией и европейской энергосистемой. В дальнейшем планируется ввести в эксплуатацию еще две линии.

25 сентября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что после отказа от поставок «Газпрома» республика закупала газ в Евросоюзе примерно на 40% дороже, чем предусматривала прежняя контрактная формула.

По его расчетам, за последние два с половиной года дополнительные расходы на приобретение газа составили около $330 млн. Додон также утверждал, что сохранение формулы, согласованной с «Газпромом» осенью 2021 г., позволило бы получить совокупную экономическую выгоду в размере около $745 млн за период с 2022 по 2026 г.

Экс-президент отмечал, что после прекращения долгосрочного соглашения с российской компанией Молдавии не удалось обеспечить стабильные закупки газа даже по среднеевропейским ценам. По его оценке, в отдельные кварталы стоимость топлива превышала как предусмотренную прежним контрактом цену, так и средний показатель европейского рынка. Согласно представленным Додоном расчетам, формула «Газпрома» обеспечивала бы Молдавии стоимость газа в среднем на 15% ниже европейской.

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