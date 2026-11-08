МВД: ChatGPT собирает цифровое досье на пользователей

«Ведомости» со ссылкой на исследование из Гарварда и Института Брукингса «Как развитие искусственного интеллекта влияет на налогово-бюджетную политику» писали, что ИИ в отрасли экономики может привести к изменению структуры бюджетных доходов, росту безработицы и обострению неравенства. Государства рискуют столкнуться с сокращением налоговых поступлений при одновременном росте расходов на поддержку и переобучение работников.