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Главная / Технологии /

МВД: ChatGPT собирает цифровое досье на пользователей

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Нейросеть ChatGPT тайно собирает цифровое досье на пользователей. Об этом предупредили в ВУ-управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Общаясь с искусственным интеллектом, пользователи нередко делятся личными переживаниями, служебными документами, спрашивают советы в финансовых вопросах и состоянии здоровья. Однако далеко не все задумываются, что часть этих сведений может сохраняться в персонализированной памяти ИИ», – говорится в сообщении.

В управлении сослались на исследование The Algorithmic Self-Portrait, где обнаружилось, что разработчик чат-бота OpenAI сохранял личные сведения пользователей, формируя их цифровые портреты. Порядка 95% записей создавались без одобрения пользователя на сохранение, 91% имели в памяти учетных записей сведения, относящиеся к персональным данным.

ИИ может создать риски для качества высшего образования

Общество

Как считают в российской полиции, это создает риски идентификации пользователей, даже использующих псевдонимы. Также угрозу представляет возможность манипулирования памятью ИИ посредством внедрения ложных инструкций в обрабатываемые документы.

Для защиты данных следует контролировать настройки памяти и персонализации ИИ-сервисов, не загружать в ИИ-чат служебные документы и другую конфиденциальную информацию, обезличивать запросы, исключая реальные имена, адреса и другие идентифицирующие сведения, использовать временные чаты при обсуждении личных вопросов и проверять сохраненную информацию.

«Ведомости» со ссылкой на исследование из Гарварда и Института Брукингса «Как развитие искусственного интеллекта влияет на налогово-бюджетную политику» писали, что ИИ в отрасли экономики может привести к изменению структуры бюджетных доходов, росту безработицы и обострению неравенства. Государства рискуют столкнуться с сокращением налоговых поступлений при одновременном росте расходов на поддержку и переобучение работников.

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