ИИ может создать риски для качества высшего образования

ИИ может создать риски для качества высшего образованияЕго внедрение требует подготовки педагогов и изменения образовательных программ, говорят эксперты
Использование искусственного интеллекта (ИИ) в образовательном процессе вузов создает риски снижения самостоятельности студентов и ослабления их критического мышления. Об этом говорится в исследовании Финансового университета «Социальные проблемы активного внедрения ИИ в образовательный процесс вузов постсоветского пространства», опубликованном в «Социологическом журнале» (выпускается Институтом социологии ФНИСЦ РАН, «Белый список»).
Автор приводит одну из основных проблем внедрения ИИ – снижение достоверности оценки знаний студентов. Генеративные нейросети позволяют создавать тексты, программный код и решения учебных задач, из-за чего педагогам становится сложнее определить, какая часть работы выполнена самостоятельно. Это создает риск получения высоких оценок без освоения необходимых компетенций и может привести к снижению доверия к результатам обучения и дипломам.