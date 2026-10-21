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Главная / Общество /

ИИ может создать риски для качества высшего образования

Его внедрение требует подготовки педагогов и изменения образовательных программ, говорят эксперты
Анастасия Майер
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в образовательном процессе вузов создает риски снижения самостоятельности студентов и ослабления их критического мышления. Об этом говорится в исследовании Финансового университета «Социальные проблемы активного внедрения ИИ в образовательный процесс вузов постсоветского пространства», опубликованном в «Социологическом журнале» (выпускается Институтом социологии ФНИСЦ РАН, «Белый список»).

Автор приводит одну из основных проблем внедрения ИИ – снижение достоверности оценки знаний студентов. Генеративные нейросети позволяют создавать тексты, программный код и решения учебных задач, из-за чего педагогам становится сложнее определить, какая часть работы выполнена самостоятельно. Это создает риск получения высоких оценок без освоения необходимых компетенций и может привести к снижению доверия к результатам обучения и дипломам.

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