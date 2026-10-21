ИИ может создать риски для качества высшего образования

Автор приводит одну из основных проблем внедрения ИИ – снижение достоверности оценки знаний студентов. Генеративные нейросети позволяют создавать тексты, программный код и решения учебных задач, из-за чего педагогам становится сложнее определить, какая часть работы выполнена самостоятельно. Это создает риск получения высоких оценок без освоения необходимых компетенций и может привести к снижению доверия к результатам обучения и дипломам.