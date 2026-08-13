Ученые из США предупредили о фискальных рисках развития ИИ

Проникновение искусственного интеллекта (ИИ) в отрасли экономики приведет к изменению структуры бюджетных доходов, росту безработицы и обострению неравенства. Государства рискуют столкнуться с сокращением налоговых поступлений при одновременном росте расходов на поддержку и переобучение работников. К таким выводам пришли ученые из Гарварда и Института Брукингса в исследовании «Как развитие искусственного интеллекта влияет на налогово-бюджетную политику», опубликованном Национальным бюро экономических исследований (NBER). Правительствам нужно заранее начинать реформировать фискальную политику, чтобы легче переживать будущие структурные шоки, считают эксперты. Фискальные последствия ИИ будут зависеть не только от того, насколько он увеличит национальный доход, но и от того, кто получит этот доход и как отреагируют власти на возникающие вызовы.