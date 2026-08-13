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Главная / Экономика /

Ученые из США предупредили о фискальных рисках развития ИИ

Государствам придется проактивно реагировать на возможные вызовы
Ульяна Сморчкова
Ученые выделили четыре дополнительных сценария того, как ИИ будет влиять на рабочие места, распределение доходов и общую экономическую ситуацию в Штатах в ближайшие 30 лет
Ученые выделили четыре дополнительных сценария того, как ИИ будет влиять на рабочие места, распределение доходов и общую экономическую ситуацию в Штатах в ближайшие 30 лет / Андрей Гордеев / Ведомости

Проникновение искусственного интеллекта (ИИ) в отрасли экономики приведет к изменению структуры бюджетных доходов, росту безработицы и обострению неравенства. Государства рискуют столкнуться с сокращением налоговых поступлений при одновременном росте расходов на поддержку и переобучение работников. К таким выводам пришли ученые из Гарварда и Института Брукингса в исследовании «Как развитие искусственного интеллекта влияет на налогово-бюджетную политику», опубликованном Национальным бюро экономических исследований (NBER). Правительствам нужно заранее начинать реформировать фискальную политику, чтобы легче переживать будущие структурные шоки, считают эксперты. Фискальные последствия ИИ будут зависеть не только от того, насколько он увеличит национальный доход, но и от того, кто получит этот доход и как отреагируют власти на возникающие вызовы.

Выводы базируются на прогнозе Бюджетного управления конгресса (Congressional Budget Office, CBO) на ближайшие три десятилетия, который предполагает увеличение госдолга США с 101% ВВП в 2026 г. до 175% ВВП в 2056 г. Этот прогноз учитывает ежегодный рост совокупной факторной производительности труда на 0,1 процентного пункта (п. п.) в течение следующего десятилетия в результате внедрения ИИ. Ученые выделили четыре дополнительных сценария того, как ИИ будет влиять на рабочие места, распределение доходов, уровень госдолга и общую экономическую ситуацию в Штатах в ближайшие 30 лет.

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