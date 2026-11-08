Politico: НАТО не хватает 7 млрд евро на обещанную военную помощь Украине
Страны НАТО столкнулись с нехваткой около 7 млрд евро на военную помощь Украине в 2026 г., сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов альянса.
В июле 32 страны-члена НАТО договорились предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 г. и эквивалентную сумму в 2027 г. По данным дипломатов, целевой показатель этого года, вероятно, выполнить не удастся. Нехватка средств может затруднить закупку Украиной оборудования для отражения российских ракет и дронов зимой.
Вопрос о наращивании финансирования и поставках критически важного оружия Киеву планируется обсудить на встрече альянса 17 ноября. В НАТО заявили, что союзники «продолжают оказывать Украине необходимую военную поддержку» и «работают над тем, чтобы Украина имела поддержку сейчас и в будущем».
Нехватка средств отражает растущие трудности стран альянса с финансированием Украины. США, некогда главный донор, почти полностью прекратили новую помощь после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. Европейские страны остаются ключевыми сторонниками Киева, но многие сталкиваются с бюджетными трудностями. У крупнейших доноров, по словам дипломата НАТО, накопилась «некоторая усталость».
Отдельно союзники сомневаются, что смогут достичь целевого показателя генерального секретаря НАТО Марка Рютте в $15 млрд по программе PURL (закупка для Киева критически важного американского оружия, включая перехватчики Patriot) в этом году. С момента запуска программы в 2025 г. 29 союзников внесли около $9 млрд.
Welt am Sonntag со ссылкой на расчеты на основе данных Еврокомиссии сообщал, что общие долги Евросоюза, связанные с помощью Украине, могут превысить 200 млрд евро.
5 ноября стало известно, что Брюссель выделит Киеву новый пакет финансовой помощи. Это следует из сообщения Еврокомиссии. Средства направят на обеспечение работы основных государственных служб Украины, а также покрытие неотложных оборонных потребностей. Еврокомиссия 4 ноября назвала ЕС главным спонсором Украины.