Politico: НАТО не хватает 7 млрд евро на обещанную военную помощь Украине

В июле 32 страны-члена НАТО договорились предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 г. и эквивалентную сумму в 2027 г. По данным дипломатов, целевой показатель этого года, вероятно, выполнить не удастся. Нехватка средств может затруднить закупку Украиной оборудования для отражения российских ракет и дронов зимой.