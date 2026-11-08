Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%ARSA7,21+1,26%BRZL1 1840%IMOEX2 484,98+0,86%RTSI953,05+0,86%RGBI112,14+0,21%RGBITR779,2+0,31%
Главная / Политика /

Граждане России есть в списке жертв и пострадавших при теракте в Кракове

Максим Цуланов

Граждане России есть в списке жертв и пострадавших при теракте в Кракове 7 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая.

«Среди погибших и раненых в вчерашнем теракте в Кракове есть граждане пяти государств: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии», – написала она в X.

Галецкая добавила, что власти не предоставляют информацию о возрасте, поле или состоянии здоровья пострадавших в целях защиты конфиденциальности.

Посольство РФ в Варшаве сообщало, что одна гражданка РФ оказалась в числе пострадавших в результате стрельбы на Главной площади Кракова.

Стрельба произошла в центре Кракова 7 ноября. Нападавший открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля, предпринимая попытки наезда на людей. Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых, позднее число жертв увеличилось до шести человек. Дома у нападавшего нашли три трупа, ими оказались его отец, мать и сестра.

Польские правоохранители возбудили уголовное дело о терроризме.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь