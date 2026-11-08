Граждане России есть в списке жертв и пострадавших при теракте в Кракове
Граждане России есть в списке жертв и пострадавших при теракте в Кракове 7 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая.
«Среди погибших и раненых в вчерашнем теракте в Кракове есть граждане пяти государств: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии», – написала она в X.
Галецкая добавила, что власти не предоставляют информацию о возрасте, поле или состоянии здоровья пострадавших в целях защиты конфиденциальности.
Посольство РФ в Варшаве сообщало, что одна гражданка РФ оказалась в числе пострадавших в результате стрельбы на Главной площади Кракова.
Стрельба произошла в центре Кракова 7 ноября. Нападавший открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля, предпринимая попытки наезда на людей. Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых, позднее число жертв увеличилось до шести человек. Дома у нападавшего нашли три трупа, ими оказались его отец, мать и сестра.
Польские правоохранители возбудили уголовное дело о терроризме.