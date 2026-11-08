Граждане России есть в списке жертв и пострадавших при теракте в Кракове

Стрельба произошла в центре Кракова 7 ноября. Нападавший открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля, предпринимая попытки наезда на людей. Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых, позднее число жертв увеличилось до шести человек. Дома у нападавшего нашли три трупа, ими оказались его отец, мать и сестра.