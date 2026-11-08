МИД РФ: Брюссель взял курс на сворачивание энергосотрудничества с Россией

Дипломат дополнил, что речь, в частности, идет о рекордно высоких ценах на энергоносители и электроэнергию, беспрецедентно полупустых ПХГ перед отопительным сезоном и дополнительных угрозах энергобезопасности. Он также рассказал, что европейские компании платят за электроэнергию в 2–3 раза больше, чем их американские конкуренты, промышленное производство сокращается – особенно в химической, сталелитейной и автомобильной отраслях, а госдолг и дефицит бюджетов стран-членов растут.