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МИД РФ: Брюссель взял курс на сворачивание энергосотрудничества с Россией

Ася Султанова

Евросоюз решил прекратить сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Об этом в годовщину запуска газопровода «Северный поток» сообщил «РИА Новости» директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД РФ Владислав Масленников. 8 ноября исполняется 15 лет введению первой нитки «Северного потока».

«Евросоюз взял курс на прекращение энергосотрудничества с Россией», – сказал он.

Масленников напомнил, что в мае 2025 г. Еврокомиссия опубликовала план постепенного отказа от российских энергоносителей. В развитие этой инициативы в начале февраля вступил в силу регламент ЕС № 2026/261 от 26 января. Согласно документу, импорт российского газа должен быть прекращен не позднее ноября 2027 г.

По его словам, еврочиновники торжественно рапортуют об успехах в «диверсификации» поставок и постепенном снижении доли российских углеводородов в энергобалансе ЕС, заверяя, что это якобы сделало Евросоюз более «устойчивым» и независимым. Вместе с тем Масленников указал, что о том, какую реальную цену ЕС заплатил за продвижение по этому деструктивному пути, предпочитают молчать.

Дипломат дополнил, что речь, в частности, идет о рекордно высоких ценах на энергоносители и электроэнергию, беспрецедентно полупустых ПХГ перед отопительным сезоном и дополнительных угрозах энергобезопасности. Он также рассказал, что европейские компании платят за электроэнергию в 2–3 раза больше, чем их американские конкуренты, промышленное производство сокращается – особенно в химической, сталелитейной и автомобильной отраслях, а госдолг и дефицит бюджетов стран-членов растут.

В заключение директор департамента европейских проблем МИД РФ отметил, что, по заявлениям самих же еэсовцев, Евросоюз только с начала этого года «переплатил» за ископаемое топливо 127 млрд евро.

Послы стран Евросоюза в декабре 2025 г. одобрили план по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 г. Импорт российского сжиженного природного газа должен быть ограничен к концу 2026 г., а трубопроводного газа – к концу сентября 2027 г.

В конце октября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил изданию Bloomberg, что разрыв энергетических связей с Россией «в целом завершен». По его словам, пришлось вкладываться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа. Кроме того, необходимо продолжать развертывание возобновляемых источников и повышать энергоэффективность.

«Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что 5 ноября уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора составил 74,9%. Это стало историческим минимумом. 1 ноября стало известно, что Германия не смогла достичь целевого уровня заполненности газохранилищ в 70%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября показатель составлял 61,17%.

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