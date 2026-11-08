ИИ-бумеранг: как бизнес возвращает сотрудников, которых заменили нейросети

В 2024 г. шведская финтех-компания стала активно внедрять нейросети в службу поддержки. Она представила ИИ-ассистента на базе OpenAI, который за первый месяц обработал 2,3 млн обращений – около двух третей всех запросов клиентов на 23 рынках и 35 языках. В компании заявляли, что чат-бот выполнял объем задач, сопоставимый с работой 700 штатных сотрудников. В результате Klarna заморозила их наем более чем на 12 месяцев. Численность персонала сократилась на 22%, что в конечном счете позволяло сэкономить около $40 млн.