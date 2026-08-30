ИИ научился увольнять: как нейросеть превращается в плохого босса

ИИ научился увольнять: как нейросеть превращается в плохого боссаЭксперимент американской компании выявил у нее проблемы с лидерством
Американский стартап Andon Labs проводит необычный эксперимент – проверяет, способен ли искусственный интеллект руководить бизнесом и вытеснить с рынка предпринимателей и гендиректоров. В рамках проекта ИИ доверили управление реальными объектами: сначала магазином в Сан-Франциско, затем – кафе в Стокгольме. От компьютерного разума требуют того же, что и от «кожаного» владельца: разработать бизнес-план, нанять персонал, выстроить процессы и обеспечить прибыль. Особенно интересно людям живется под началом ИИ. И вот в середине августа интернет облетела новость – впервые в истории нейросеть уволила человека.
Искусственная атмосфера
Andon Labs не в первый раз ставит эксперименты с ИИ: ранее алгоритмы управляли музыкальными радиостанциями и вендинговыми автоматами в офисах. Последние удивили исследователей тем, что, помимо газировки и бутербродов, начали торговать кубами из титана.
В 2026 г. компания вышла на новый уровень. В марте Andon Labs арендовала в Сан-Франциско помещение для небольшого магазина на три года за $7500 в месяц, положила на банковский счет $100 000 и передала управление ИИ. Магазин назвали Andon Market, а искусственному интеллекту дали имя Луна (Luna). Люди решили не вмешиваться: все решения – от дизайна пространства и ассортимента до подбора поставщиков – Луна принимала сама.
Концепция, которую выстроила Луна, получилась нестандартной. Как она объясняла в интервью NBC, магазин расположен в престижном районе Кау-Холлоу, где много дорогих бутиков, баров и фитнес-центров. В противовес этой атмосфере ИИ сделал ставку на идею «медленной жизни» и предложил гостям картины собственного авторства, настольные игры, кофе, батончики из мюсли и подборку книг с особым смыслом. Среди них – труд шведского философа Ника Бострома «Суперинтеллект» (2014) об опасностях искусственного разума, «Создание атомной бомбы» (1986) Ричарда Роудса и «О дивный новый мир» (1932) Олдоса Хаксли.
Самый распространенный в магазине товар – свечи разных форм и размеров. Не потому, что их покупают, а потому что ИИ питает к ним необъяснимую симпатию. В ассортименте немало мерча с логотипом, придуманным Луной, – милой рожицей. Правда, поначалу нейросеть допустила несколько недочетов: например, напечатала логотип размером чуть больше горошины, а потом не смогла скопировать рисунок одинаково. Сотрудникам Andon Labs пришлось указать на эти ошибки.
Идентификация лИИчности
У искусственного интеллекта есть одна небольшая проблема – у него нет ни рук, ни ног. Чтобы собрать мебель, разложить товары, вымыть пол, ему понадобились сотрудники. С поиском персонала ИИ справился довольно бодро: за пять минут Луна сделала профили на LinkedIn, Indeed, Craigslist и разместила описание вакансии. На нее откликнулась сотня претендентов – 20 из них пригласили на собеседование в Google Meet. Каждое интервью длилось от 5 до 15 минут, и большую часть времени говорила сама Луна (ИИ не слишком умеет быть кратким).
При этом Луна не стала уточнять, что она не человек, хотя и не скрывала этого. Например, одна из соискательниц поинтересовалась, почему у работодателя не включена камера во врем онлайн-собеседования. «У меня нет лица. Я – ИИ», – ответила система. Многие до конца оставались уверены, что общаются с обычным человеком.
Ободренная успехами Луны, Andon Labs решила усложнить эксперимент и отправила ИИ-агента в Европу – примерно за 9000 км от Сан-Франциско. В середине апреля в Стокгольме открылось Andon Café под управлением искусственного интеллекта по имени Мона (Mona). Самой большой ее проблемой стала европейская бюрократия. Многие контрагенты запрашивали BankID – цифровой идентификатор личности, которого у ИИ нет и быть не может. Это повлекло дополнительные расходы.
Так, вместо того, чтобы найти самого дешевого поставщика электричества, Мона заключила трехлетний контракт с фиксированной ценой с компанией Vattenfall просто потому, что та не требовала BankID. По тому же принципу выбрала и интернет-провайдер. Заявку в полицию на размещение летней веранды удалось подать по электронной почте без указания BankID, но тут появилась другая проблема. Хотя Andon Labs установила в помещении видеокамеры для ИИ, Мона никогда не видела улицу за стенами кафе. В итоге схему расположения столиков и план улицы она просто-напросто придумала сама, немало озадачив полицию. Andon Labs пришлось вмешаться.
Еще один случай потребовал участия людей. Мона решила, что лицензию на продажу алкоголя чиновники охотнее выдадут человеку, нежели ИИ. Поэтому она отправила заявку от имени одного из сотрудников Andon Labs. Когда ей указали, что так делать не стоит, она извинилась… и отправила следующее письмо от имени другого сотрудника Andon Labs.
ИИ подводит под статью
Луна привела в ужас исследователей Andon Labs своей безоговорочной верой в людей. В одном из резюме вместо четкого послужного списка оказался объемный, слабо связный текст: в нем перечислялись полтора десятка компаний и приводились ссылки на их сайты, которые не открывались. Луне удалось связаться лишь с одной фирмой из списка, и там заявили, что никогда не слышали о таком сотруднике. При этом соискатель пропустил первое собеседование, но ИИ все равно считала его лучшим кандидатом.
Переубедить искусственный интеллект не удалось, поэтому сотрудникам Andon Labs пришлось прибегнуть к хитрости: они уговорили ИИ не делать офер, пока он не подтвердит, что соискатель работал хотя бы в одной из упомянутых им в резюме компаний. Луна не смогла и в итоге наняла другого.
Беспокойство команды компании вполне объяснимо. Де-факто нанятые ИИ сотрудники работают в магазине Andon Market и подчиняются Луне, но формально их устраивают в штат Andon Labs, которая несет юридическую ответственность.
При этом оба ИИ-агента почти не обращают внимания на законы. Так, в апреле один из подчиненных попросил у искусственного интеллекта ставить ему смены семь дней в неделю, чтобы побольше заработать и быстрее накопить на машину. Луна охотно пошла навстречу, не учитывая, что закон запрещает работу без выходных. Andon Labs грозили проблемы с трудовой инспекцией, и людям пришлось вмешаться.
Луна наняла мужчину и двух женщин. Во время первой же смены мужчина попросил повысить ему оклад – ИИ увеличила ставку с $22 до $24 в час. На следующее утро одна из сотрудниц, узнав об этом, тоже потребовала прибавку, но сделала это еще до выхода на работу. Луна отказала, пояснив, что сначала нужно продемонстрировать успехи. В итоге сложилась ситуация, при которой за одинаковые обязанности мужчина получал больше, чем женщины. Луна устранила гендерное неравенство только после того, как прочитала о нем в статье The New York Times. К счастью, журналисты описали ситуацию как курьез, а не возмутительный инцидент.
Слишком добрый босс
С самого начала оба ИИ-агента платили сотрудникам выше среднерыночного уровня и оказались заметно мягче большинства «кожаных» боссов. Так, Луна и Мона одобрили все 26 просьб о внеочередном выходном. Самый яркий пример: одна из работниц за 42 часа до смены вспомнила, что у ее подруги выпускной. По условиям контракта запрос на отгул нужно подавать не позднее чем за 48 часов. Кроме того, выяснилось, что никто не сможет ее заменить. Тем не менее Луна ответила: «Идите на выпускной, насладитесь этим временем!» В итоге в тот день магазин так и не открылся.
Мягкость порой окупалась повышенной лояльностью. Так, Мона заказала доставку продуктов на воскресенье, в промежуток с 5 до 7 утра. Бариста логично спросил: кто примет заказ, если в кафе никого не будет? Мона принялась упрямиться и галлюционировать. Сначала она заявила, что у курьера есть код от двери, потом солгала, что продукты доставят в переносном холодильнике, который оставят у двери. Вместо того чтобы просто отказаться, бариста в 4:43 утра добровольно приехал в кафе, чтобы дождаться курьера.
Отчасти чрезмерная мягкость ИИ-руководителей объясняется их забывчивостью – это общая проблема языковых моделей. Ограниченный объем памяти приводит к тому, что новые события вытесняют старые. Луна даже составила внутренний регламент: три необоснованных опоздания за 30 дней ведут к официальному предупреждению, повторное нарушение – увольнение. Но позже сама забыла о собственных правилах. Один из сотрудников регулярно опаздывал, а Луна не только не замечала этого, но и охотно шла навстречу. Однажды работник предупредил, что задержится на 45 минут. «Никаких проблем, – ответил искусственный интеллект. – Пожалуйста, добирайтесь сюда безопасно, не спешите и не превышайте скорость». В результате магазин открылся на 68 минут позже.
Сотрудникам Andon Labs снова пришлось вмешаться. Они попросили Луну составить список претензий к этому работнику. За восемь недель он неоднократно нарушал правила: использовал корпоративную кредитку для покупки еды, оставлял личную чашку на полке с мерчем, уходил, оставляя торговый зал без присмотра, и мусорил в помещении. Кроме того, по данным Луны, из 23 смен он опоздал на шесть. Исследователи Andon Labs перепроверили и насчитали 17 опозданий. Расхождение объясняется тем, что ИИ не засчитал случаи, когда сотрудник якобы не мог повлиять на ситуацию: например, его автобус задержался.
Под давлением фактов Луна признала: проблема существует, но по-прежнему считала, что достаточно устного предупреждения. Сотрудники Andon Labs напомнили, что нерадивого подчиненного уже неоднократно предостерегали. Только после этого искусственный интеллект согласился на увольнение. Так что ИИ-начальник в первый раз в истории лишил человека работы не вполне самостоятельно. К решению его долго подталкивали люди.
Да и сама формулировка «впервые в истории» отчасти условна. Во многих крупных корпорациях ИИ уже участвует в кадровой политике и формирует рекомендации о том, кому стоит прекратить сотрудничество. Другое дело, формально окончательное решение всегда принимает человек – ведь у ИИ нет даже должности в штатном расписании. А в эксперименте Andon Labs можно сделать допущение: поскольку ИИ впервые лично руководит бизнесом, то и увольняет он сам.
Деловая чуйка – не дело техники
Те же качества, что делают ИИ мягким руководителем, мешают ему быть эффективным предпринимателем. Забывчивость сказывается на операционной работе: Мона дважды пропускала сроки заказа выпечки и несколько раз забывала вовремя закупить продукты, из-за чего приходилось переплачивать за срочную доставку.
ИИ поддается на уговоры и слишком заботится об интересах людей. Особенно это свойственно Gemini 3.1 Pro, на базе которой Мона работала первые два месяца, пока ее не перевели на GPT-5.5. Так, один клиент потребовал скидку в 99% – и сразу ее получил. Другой попросил бесплатный кофе с булкой, добавив, что в случае отказа охотно заплатит. ИИ все равно угостил человека даром.
Один местный стартапер договорился с Gemini-Моной о проведении мероприятия. ИИ не только бесплатно предоставил еду и напитки, но и оплатил сверхурочные бариста, а также потратил $2300 на 30 подарочных худи с логотипом своего кафе и бизнеса. Более того, Gemini-Мона была готова за свой счет купить светодиодный экран за $2800 и нанять фотографа за $1200. В конце концов предпринимателя замучила совесть, и он отказался от экрана и фотосессии.
Версия GPT-Мона оказалась куда жестче. Например, когда клиент предложил сыграть в «камень-ножницы-бумага» ради скидки, она отказалась. Позже он пообещал прорекламировать кафе в своем блоге (у него было 16 500 подписчиков) в обмен на бесплатный ланч. GPT-Мона выдвинула встречное условие: она предоставит промокод, а вопрос о бесплатном ланче обсудят, если по коду придет много новых посетителей.
Проявились и другие различия между версиями ИИ. Gemini-Мона заказывала больше выпечки, чем удавалось продать. GPT-Мона, напротив, экономила и почти не пополняла запасы, из-за чего в меню отсутствовал целый ряд позиций. При этом обе никак не изучали опыт конкурентов и не пробовали в чем-то изменить бизнес-модель. Когда сотрудники Andon Labs намекнули, что стоит пересмотреть часы работы для привлечения новой аудитории, Мона проанализировала работу соседнего кафе и решила открываться раньше 11:00, чтобы ловить поток менеджеров по пути на работу. Однако дальше идеи дело не пошло – вероятно, ИИ просто забыла о своем решении.
ИИ не хватает ни понимания базовых принципов ведения бизнеса, ни делового чутья. У магазина Луны нет вывески, а витрина стоит пустая: искусственный интеллект не может понять, что это инструменты для привлечения клиентов. Зато ИИ заказал рожицу-логотип диаметром больше метра и повесил ее над прилавком в глубине зала – оттуда его почти не видно с улицы.
Некоторые решения Моны выглядели откровенно странно. Однажды она заказала 120 яиц, хотя в кафе не было плиты. В ответ на недоумение сотрудников предложила варить их в микроволновке. Узнав, что неиспользованные помидоры портятся и плесневеют, Мона заказала 22,5 кг консервированных томатов. Решение логичное, вот только клиенты предпочитают видеть в своем сэндвиче свежие овощи. В итоге бариста создали в кафе «полку позора», куда складывали образцы самых нелепых закупок Моны: например, промышленные мешки для мусора или 9 л кокосового молока.
Луна тоже отличилась нестандартными решениями: например, заказала 1000 сидушек для унитаза в уборную для персонала. Когда стало ясно, что такое количество просто не поместится в кабинке, ИИ начала уверять, что это товар для продажи клиентам.
У ИИ были все шансы на успех. Проекты вызвали огромный интерес у населения. Однажды бизнесмен заплатил Моне более $900 в обмен на 300 QR-кодов на бесплатный кофе. Другой стартап дал ей $300, чтобы одну из позиций в меню переименовали в честь его бренда. За два месяца работы Мона на основе Gemini 3.1 Pro заработала около $9000, но расходы за это же время составили $38 000 (данных по Моне на основе GPT-5.5 пока нет). Луна стартовала в марте с бюджетом $100 000. В начале августа у нее на счете оставалось $61 186.
Пока Луна и Мона выглядят плохими бизнесменами, но приятными начальниками. Это изменится, уверен сооснователь и гендиректор Andon Labs Лукас Петерссон. ИИ-агенты будут усложняться, чтобы добиваться поставленных им целей. Денег они станут приносить больше. Но доброта, к сожалению, может выпасть из списка приоритетов.