Луна наняла мужчину и двух женщин. Во время первой же смены мужчина попросил повысить ему оклад – ИИ увеличила ставку с $22 до $24 в час. На следующее утро одна из сотрудниц, узнав об этом, тоже потребовала прибавку, но сделала это еще до выхода на работу. Луна отказала, пояснив, что сначала нужно продемонстрировать успехи. В итоге сложилась ситуация, при которой за одинаковые обязанности мужчина получал больше, чем женщины. Луна устранила гендерное неравенство только после того, как прочитала о нем в статье The New York Times. К счастью, журналисты описали ситуацию как курьез, а не возмутительный инцидент.