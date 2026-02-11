Как государственное управление адаптируется к ИИ и к привычкам зумеров

Как государственное управление адаптируется к ИИ и к привычкам зумеровВ Кремле и правительстве рассказали о трансформации системы
Система государственного управления в России адаптируется под привычки зумеров, связанные с внедрением цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на пленарном заседании Международного конгресса госуправления заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. «Можно соглашаться, можно не соглашаться, это может нравиться, может не нравиться, но это тот факт, который мы имеем», – сказал он.
По словам Григоренко, цифровизация – это лучший метод борьбы с бюрократией. «Ну, кроме пинка начальника, конечно», – добавил он. Последние годы правительство боролось с «бумагой», ведь классический документооборот всегда медленнее, чем цифровые документы, подчеркнул заместитель председателя Белого дома. Так, 5–7 лет назад доля электронного документооборота составляла 30%, а сейчас – 90%. Цифровизация позволила сократить среднее время согласования документов с 4 до 1,4 дня.
Уже есть множество успешных практик по части использования ИИ: например, ИИ «сильно разгружает чиновников, убирая процессные какие-то вещи», отметил Григоренко. Классический пример – это обращение граждан, которые раньше нужно было получить, зарегистрировать и т. д., а сейчас ИИ «буквально за минуту» его отправляет к исполнителю.
По словам первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, в последние годы действительно произошли изменения в системе государственного управления и не все они связаны с цифровизацией. В первую очередь кадровая система госслужбы стала более открытой, заверил Кириенко.
Переломным моментом, по его словам, стал запуск первого конкурса «Лидеры России» в 2017 г. «Все вспоминали грустный советский анекдот: «Может ли сын полковника стать генералом? Ответ был – нет, потому что у генерала есть свои дети». Вот от этого антипода и отталкивалась вся система», – заявил выступающий.
Поэтому сегодня в России действует иной принцип, при котором любой гражданин может подать заявку на конкурсные процедуры, которые позволят ему попасть в проект «Лидеры России», а также в школы губернаторов, мэров и заместителей глав регионов, говорит Кириенко. Более того, из 89 губернаторов 55 – это выпускники Высшей школы государственного управления Президентской академии.
Кроме того, Кириенко отметил проект «Время героев», в рамках которого участники спецоперации могут проявить себя на государственной службе. «У них [есть] особое моральное право [на госслужбу], потому что это люди, которым не надо ничего говорить про ценности, про патриотизм, про служение», – убежден Кириенко.
Подбор госслужащих ведется теперь не по принципу «образовалась вакантная должность и на нее начинается поиск человека», а организуется заранее посредством президентского кадрового резерва. Такая же система актуальна и для Белого дома, и для регионов.
«Могу сказать как человек, отвечающий в администрации за внутреннюю политику: невозможно сегодня стать замом губернатора по внутренней политике, не пройдя систему», – подчеркнул он.
Современные госслужащие должны быть «отзывчивыми, людьми, думающими о будущем страны, людьми, которые готовы отвечать на запросы наших граждан», сказал в продолжение ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. «Поэтому перед нами и перед нашими коллегами в образовательной сфере очень непростая задача – таких людей готовить», – говорит он.
Комиссаров также сообщил, что сейчас с правительством и администрацией президента обсуждается идея нового конкурса для госслужащих – национальной премии в области госуправления, рабочее название которой – «Призвание».