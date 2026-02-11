Как государственное управление адаптируется к ИИ и к привычкам зумеров

Система государственного управления в России адаптируется под привычки зумеров, связанные с внедрением цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на пленарном заседании Международного конгресса госуправления заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. «Можно соглашаться, можно не соглашаться, это может нравиться, может не нравиться, но это тот факт, который мы имеем», – сказал он.