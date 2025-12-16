Как политики используют ИИ в законотворческом процессе

Как политики используют ИИ в законотворческом процессеДепутаты рады ему как редактору, но допускать до принятия решений пока не решаются
Искусственный интеллект (ИИ) способен помогать в создании новых законов: например, он может найти ошибки и потенциальные конфликты с действующим законодательством в тексте нового законопроекта, а также предложить заключение или рекомендации по корректировке и дополнению текста документа. Об этом заявил первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин на заседании палаты молодых законодателей при Совете Федерации 15 декабря.
Что думают российские законотворцы
Генеративные технологии действительно уже сегодня способны помогать законотворчеству, сказал «Ведомостям» член генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов. Например, политик использует ИИ в первичной обработке данных, а именно в формировании протоколов-резюме и расшифровке аудиограмм. «Особенно полезная для законодателя функция – подготовка обзоров практики правоприменения. Плюс возможности в поле сравнительного правоведения, изучения зарубежного отраслевого опыта правового регулирования», – обратил внимание сенатор.
Также ИИ помогает в формировании аналитических отчетов, добавил Перминов. «Все эти инструменты – важное подспорье, акселераторы возможностей. Такая цифровая «длинная рука», без которой уже в самом близком будущем будет невозможно быть в русле времени», – указал он.
Человеку порой сложно сопоставить изменения закона – в той части, в которой они соприкасаются с другими массивами данных нормативно-правовых актов, особенно если они касаются муниципальных или региональных органов власти, говорит глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (вне фракций). В этой сфере ИИ как набор алгоритмов с большим объемом данных, которые постоянно наращиваются, может помочь в законодательном процессе, указал депутат. Но, обратил внимание Нилов, эта система должна быть лишь помощником, а решения, по крайней мере пока, должен принимать человек.
ИИ помогает в обработке текстов, а также видео и звуков, подтвердил «Ведомостям» и депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Новичков. Нейросети способны находить в законопроектах ошибки, опечатки, производить редактуру и корректуру, говорит он. «Но проблема в том, что ИИ не может определить те направления законотворческой деятельности, которые нужны в данный момент стране, экономике, обществу. Принимать политические решения или даже рекомендовать политические решения ИИ не в состоянии, это должен делать только человек», – подчеркнул парламентарий. Нейросети могут лишь по запросу человека помочь что-то предложить и обосновать, но заменить политиков и депутатов Госдумы ИИ пока не в состоянии, резюмировал Новичков.
С ним согласен депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов: допускать ИИ в разработку реальных законов «просто непозволительно», поскольку положения законопроектов – это политические решения и политические приоритеты. Но коммунист допускает применение нейросетей в рутинной работе: «Как калькулятор, счеты, перьевая ручка и прочие вспомогательные предметы ИИ может помогать в законотворчестве. Обобщать справки, зарубежный опыт и вести необходимую вспомогательную работу, которую ведут соответствующие думские службы и помощники, обеспечивающие деятельность депутатов», – сказал он «Ведомостям».
Как используется ИИ в госуправлении
Кабмин в сентябре 2024 г. внедрил ИИ-модель в госсистему мониторинга и управления нацпроектами и госпрограммами, которая анализирует мероприятия и показатели российских проектов и программ и сопоставляет их с показателями национальных целей развития, сообщали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Некоторые депутаты фракции «Новые люди» (НЛ) уже заменяют часть помощников нейросетями, другие коллеги сейчас присматриваются к этому опыту, сказал «Ведомостям» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (НЛ). Кроме того, ИИ может быстро обрабатывать большие объемы информации: сравнивать данные, проверять цифры, подсвечивать риски и возможные ошибки, а также помогает правильно оформить законопроект или посмотреть, как похожие решения работают в других странах, поделился он. ИИ – это именно помощник и аналитик, который делает работу эффективнее», подчеркнул Даванков.
Что говорят эксперты
Предлагают использовать ИИ в законотворчестве, как правило, те, кто сам слабо представляет внутреннюю механику выработки и согласования формулировок и проектирования норм законов: в сегодняшней законодательной цепочке инстанций велика доля ручного труда, нейросети здесь просто лишние, отмечает политолог Павел Склянчук. «Они будут писать законы по-юридически формально, на основании правоприменения, а не так, чтобы они изменили реальность в лучшую сторону», – говорит он. Впрочем, нейросети можно применять в качестве дополнительного инструмента коммуникации: например, встроить в думскую базу для генерации пояснительной записки законопроекта именно на таком языке, который будет понятен конкретному пользователю.
На самом деле нет ничего сложного в части использования биг-даты для тестирования слабых сторон законопроектов и интеграции мирового опыта, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Если речь идет об ИИ как инструменте в руках естественного интеллекта, я не вижу особых ограничений. Просто нужна рефлексия набираемого опыта. Пока во взаимоотношениях с ИИ человечество находится в стадии эксперимента», – отметил он.