Как политики используют ИИ в законотворческом процессе

ИИ помогает в обработке текстов, а также видео и звуков, подтвердил «Ведомостям» и депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Новичков. Нейросети способны находить в законопроектах ошибки, опечатки, производить редактуру и корректуру, говорит он. «Но проблема в том, что ИИ не может определить те направления законотворческой деятельности, которые нужны в данный момент стране, экономике, обществу. Принимать политические решения или даже рекомендовать политические решения ИИ не в состоянии, это должен делать только человек», – подчеркнул парламентарий. Нейросети могут лишь по запросу человека помочь что-то предложить и обосновать, но заменить политиков и депутатов Госдумы ИИ пока не в состоянии, резюмировал Новичков.