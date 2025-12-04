Кто выигрывает в гонке российских законотворцев«Ведомости» изучили активность инициаторов проектов в восьмом созыве Госдумы
Среди всех субъектов, обладающих правом законодательной инициативы, самыми активными инициаторами законопроектов за время текущего созыва в Госдуме (2021–2026 гг.) стали депутаты нижней палаты. Они внесли 3639 проектов (здесь также учитываются инициативы, перешедшие из предыдущего созыва) – суммарно больше, чем сенаторы и правительство, вместе взятые. На рассмотрении находится сейчас 770 проектов законов, завершена работа по 2869 (речь идет и о принятых, и об отклоненных проектах), следует из думской электронной базы.
Среди думских комитетов больше всего текущих законопроектов в портфелях у комитета по госстроительству и законодательству (в 275 инициативах выступает как профильный комитет), комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов (96 инициатив) и комитета по финансовому рынку (77). «В этом созыве самые ожидаемые законы были приняты фактически без усилий», – говорит руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства Павел Склячнук. Много было «ценностно ориентированных» законов – вроде запрета пропаганды ЛГБТ
На 2-м месте по законодательной активности правительство, разработавшее 1585 законопроектов (94 находится на рассмотрении, по 1391 работа завершена). Топ-3 замыкают сенаторы – 1320 инициатив (312 на рассмотрении и по 1008 проектам завершили работу). Сенаторы в законотворческом процессе действуют, как правило, в соавторстве, чтобы получить свои «минуты славы», отмечает политолог Дмитрий Еловский.
Представительные органы регионов внесли 747 инициатив, по 615 из которых работа уже закончена, а 132 еще рассматривают. Среди них резонансный законопроект об аресте имущества релокантов, если они совершают правонарушения за пределами России, направленные против интересов страны. Авторы инициативы, принятой в первом чтении 13 мая, являются госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов («Единая Россия»).
Не менее громкая история связана с законопроектом госсобрания Башкирии: парламент в 2022 г. предложил запретить идеологию чайлдфри. В 2024 г. госсобрание отозвало свою инициативу, поскольку аналогичный законопроект был внесен 25 сентября сенаторами и депутатами во главе со спикерами палат Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным (президент подписал его уже 23 ноября 2024 г.). «Свою функцию законопроект выполнил. Два года назад мы подняли эту тему, развернулась общественная дискуссия», – говорил тогда председатель госсобрания Константин Толкачев.
Президент внес 105 законопроектов (по 91 инициативе завершили работу, 14 – на рассмотрении), Верховный суд – 43 (рассмотрен 31, 12 в процессе). Ни одного законопроекта не внес Конституционный суд (КС), но депутаты или правительство нередко во исполнение решений КС самостоятельно разрабатывали проекты законов.
Например, в октябре 2024 г. Белый дом во исполнение решения КС от 30 мая 2024 г. разработал законопроект, призванный устранить основание для отказа кандидату на выборах при указании рода занятий «самозанятый». Законопроект был принят в первом чтении и рекомендован к принятию во втором.
«Если закон был внесен самим КС, принят парламентом и подписан президентом, то впоследствии именно этот закон может стать предметом конституционного контроля. Тогда возникает коллизия: судьи должны будут рассматривать жалобу на норму, которая выросла из их же инициативы. Формально это ведет к необходимости самоотвода всего состава суда и фактически лишает заявителей права на рассмотрение дела по существу», – объясняет пассивность КС руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.
Для Верховного суда (ВС) такой риск, напротив, отсутствует: он не осуществляет нормоконтроль в сопоставимом объеме, указал Брикульский. Чаще всего инициативы касаются процессуального законодательства и вопросов судебной практики – для оперативного устранения пробелов или противоречий, пояснил он.
Дума является основным институтом, формирующим правовое поле страны, поэтому условное первенство депутатов понятно, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Законотворчество измерять призовыми местами, как в спорте, нельзя. На самом деле абсолютно не важно, кто был автором законопроекта. Важно, что закон принят или над ним работают, а следовательно, та или иная проблема находит свое правовое регулирование», – отмечает он.
У органов власти есть задача сшивки правового поля страны, в законотворческом процессе они работают как единый государственный механизм, подчеркнул Костин.
Депутаты Госдумы всегда были самыми активными законотворцами – их просто физически больше, чем всех остальных субъектов права законодательной инициативы (всего 733), вместе взятых, отмечает Склячнук.