Кто выигрывает в гонке российских законотворцев

Не менее громкая история связана с законопроектом госсобрания Башкирии: парламент в 2022 г. предложил запретить идеологию чайлдфри. В 2024 г. госсобрание отозвало свою инициативу, поскольку аналогичный законопроект был внесен 25 сентября сенаторами и депутатами во главе со спикерами палат Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным (президент подписал его уже 23 ноября 2024 г.). «Свою функцию законопроект выполнил. Два года назад мы подняли эту тему, развернулась общественная дискуссия», – говорил тогда председатель госсобрания Константин Толкачев.