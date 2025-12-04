Володин упрекнул глав думских комитетов в недостаточном рвении

Володин упрекнул глав думских комитетов в недостаточном рвенииОн призвал их решать проблемы граждан, пока они еще не вылились за стены парламента
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что председатели комитетов недостаточно участвуют в обсуждении актуальных вопросов, которые волнуют граждан, и призвал их больше высказываться по профильным темам. Об этом он заявил при обсуждении повестки в начале пленарного заседания, которое проходит в закрытом от СМИ режиме, рассказал «Ведомостям» источник в Думе и подтвердили шесть парламентариев.
«Еще раз хочу подчеркнуть – если есть проблема, давайте искать ее решение. Для этого Государственная дума. Лучше это делать в ее стенах, чем в итоге это все выльется за стены парламента. <...> Либо мы будем решать, либо повестка сформирует свой путь», – передает слова спикера собеседник.
Как рассказала «Ведомостям» председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), эту тему он поднял сразу после приветствия депутатов, вспомнив о предыдущем пленарном заседании 2 декабря. На нем Останина предложила дать представителю нижней палаты в Верховном суде (ВС) Даниилу Бессарабову («Единая Россия») поручение для ВС по поводу мошеннических схем купли-продажи жилья, так как количество обращений граждан в ее комитет резко выросло. Спикер объявил, что ВС ответил в тот же день, уточнила коммунистка.
В этой связи Володин сообщил председателям комитетов, что они должны «опережающе» реагировать на запросы избирателей, а не дожидаться, пока «граждане начнут нас бомбардировать [обращениями]», рассказала Останина. Конкретные фамилии спикер не называл, протокольных поручений по итогам этого выступления также дано не было, отметила она. По ее оценке, это был упрек.
Это не новаторский призыв, председатели комитетов всегда активно высказывались при обсуждении повестки, пока выступления не стали «затыкать» и его не сделали закрытым – без СМИ и трансляции, говорит один из собеседников «Ведомостей». Другой собеседник увидел в этом продолжение работы «по поднятию значимости Думы».
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (без фракции) охарактеризовал ситуацию как рабочий диалог в закрытой части [заседания]. Это нормальный процесс: депутаты поднимают отдельные темы, по которым даются поручения профильным комитетам, сказал он «Ведомостям». Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР) тоже называет подобное обсуждение абсолютно рабочим.
Президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко считает, что для спикера Госдумы это один из способов «взбадривания» коллег. Политолог Константин Калачев предлагает рассматривать сказанное через призму выборов в 2026 г. По его словам, Володину нужен рост авторитета Госдумы, а его не добиться, если подумают, что депутаты не реагируют на жалобы людей.
Политолог Павел Склянчук тоже полагает, что руководство таким образом хочет сделать думскую повестку более насыщенной конкретными темами перед выборами.
Например, Останина поднимала вопрос с бездомными собаками, о вреде пальмового масла, глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов обратил внимание на задержку строительства приемных отделений больниц в ряде регионов и т. д., перечисляет эксперт.
С другой стороны, председатели комитетов не спешат будировать сложные законопроекты, по которым есть спорные ситуации, рассуждает он. Например, законодательные инициативы о сплошной вырубке леса на Байкале или полном запрете вейпов. Отсюда возникла необходимость попытаться их активизировать. «Но, скорее всего, председатели комитетов предпочтут не рисковать своим креслом накануне смены созывов», – отмечает Склянчук.