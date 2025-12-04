Володин упрекнул глав думских комитетов в недостаточном рвении

Как рассказала «Ведомостям» председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), эту тему он поднял сразу после приветствия депутатов, вспомнив о предыдущем пленарном заседании 2 декабря. На нем Останина предложила дать представителю нижней палаты в Верховном суде (ВС) Даниилу Бессарабову («Единая Россия») поручение для ВС по поводу мошеннических схем купли-продажи жилья, так как количество обращений граждан в ее комитет резко выросло. Спикер объявил, что ВС ответил в тот же день, уточнила коммунистка.