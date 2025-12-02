Госдума приняла закон о заморозке счетов экстремистов и террористов
Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на улучшение правового регулирования в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Согласно закону, кредитные организации теперь обязаны приостанавливать операции по счетам лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, после получения соответствующей информации от Росфинмониторинга. Решение о разблокировке средств возможно только по итогам рассмотрения письменного заявления и с разрешения федеральной службы.
С 2001 г. в России действует реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Включение в него влечет запрет на выезд из страны, ограничения на распоряжение собственностью и блокировку счетов, за исключением операций, необходимых для получения пособий, пенсий и стипендий.
Как отметил Володин, есть случаи, когда социальные выплаты использовались для финансирования терроризма, в том числе лицами, находящимися в розыске.
Закон дополняет уже действующие меры. С 1 июня 2025 г. банки получили право приостанавливать подозрительные переводы на срок до 10 рабочих дней, тогда как ранее блокировка длилась не более двух дней. В июне президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия межведомственной комиссии по заморозке активов подозреваемых. Сейчас такой механизм применяется не только к террористам, но и к лицам, подозреваемым в диверсиях.