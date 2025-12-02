Госдума приняла закон о заморозке счетов экстремистов и террористов

Закон дополняет уже действующие меры. С 1 июня 2025 г. банки получили право приостанавливать подозрительные переводы на срок до 10 рабочих дней, тогда как ранее блокировка длилась не более двух дней. В июне президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия межведомственной комиссии по заморозке активов подозреваемых. Сейчас такой механизм применяется не только к террористам, но и к лицам, подозреваемым в диверсиях.