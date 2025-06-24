Путин подписал закон о заморозке средств подозреваемых в диверсиях

24 июня президент также подписал закон о создании национального цифрового сервиса, который объединит функции мессенджера и госсервисов. В приложении жители России смогут удостоверять личность при помощи цифрового ID, предъявлять бумажные документы будет не нужно. Кроме того, государственные и муниципальные органы смогут использовать платформу для контактов с гражданами.