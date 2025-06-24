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Путин подписал закон о заморозке средств подозреваемых в диверсиях

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому финансовые средства и имущество лиц и организаций, которых подозревают в причастности к диверсиям, будут заморожены. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон позволяет межведомственной комиссии (МВК) по противодействию финансированию терроризма принимать решения о заморозке. Для этого необходимы «достаточные основания» для подозрения лиц и организаций в диверсионных действиях, в том числе их финансировании. Поправки вносятся в ст. 74 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

24 июня президент также подписал закон о создании национального цифрового сервиса, который объединит функции мессенджера и госсервисов. В приложении жители России смогут удостоверять личность при помощи цифрового ID, предъявлять бумажные документы будет не нужно. Кроме того, государственные и муниципальные органы смогут использовать платформу для контактов с гражданами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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