Путин подписал закон о заморозке средств подозреваемых в диверсиях
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому финансовые средства и имущество лиц и организаций, которых подозревают в причастности к диверсиям, будут заморожены. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволяет межведомственной комиссии (МВК) по противодействию финансированию терроризма принимать решения о заморозке. Для этого необходимы «достаточные основания» для подозрения лиц и организаций в диверсионных действиях, в том числе их финансировании. Поправки вносятся в ст. 74 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
24 июня президент также подписал закон о создании национального цифрового сервиса, который объединит функции мессенджера и госсервисов. В приложении жители России смогут удостоверять личность при помощи цифрового ID, предъявлять бумажные документы будет не нужно. Кроме того, государственные и муниципальные органы смогут использовать платформу для контактов с гражданами.