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Путин подписал закон о создании национального цифрового сервиса

Приложение объединит функции мессенджера и госсервисов
София Векслер
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Новый ресурс будет представлять собой приложение, которое объединит в себе функции мессенджера и государственных сервисов. Посредством платформы россияне смогут удостоверять личность при помощи цифрового ID без предъявления бумажных документов.

В ресурс также войдут образовательные сервисы. При подключении сервиса к системе «Госключ» граждане смогут применять усиленную цифровую подпись при заключении договоров. Ожидается, что государственные и муниципальные органы смогут использовать платформу для контактов с россиянами.

10 июня законопроект приняли депутаты Госдумы. 18 июня Совет Федерации единогласно одобрил документ.

О возможном создании многофункционального цифрового сервиса 30 мая сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его мнению, такой мессенджер станет безопасной платформой для общения и инструментом для получения государственных и коммерческих услуг.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал идею создания многофункционального цифрового сервиса в стране. При этом представитель Кремля указал, что новый сервис должен быть конкурентоспособным по сравнению с зарубежными аналогами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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