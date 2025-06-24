Путин подписал закон о создании национального цифрового сервиса

Путин подписал закон о создании национального цифрового сервисаПриложение объединит функции мессенджера и госсервисов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Новый ресурс будет представлять собой приложение, которое объединит в себе функции мессенджера и государственных сервисов. Посредством платформы россияне смогут удостоверять личность при помощи цифрового ID без предъявления бумажных документов.
В ресурс также войдут образовательные сервисы. При подключении сервиса к системе «Госключ» граждане смогут применять усиленную цифровую подпись при заключении договоров. Ожидается, что государственные и муниципальные органы смогут использовать платформу для контактов с россиянами.
10 июня законопроект приняли депутаты Госдумы. 18 июня Совет Федерации единогласно одобрил документ.
О возможном создании многофункционального цифрового сервиса 30 мая сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его мнению, такой мессенджер станет безопасной платформой для общения и инструментом для получения государственных и коммерческих услуг.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал идею создания многофункционального цифрового сервиса в стране. При этом представитель Кремля указал, что новый сервис должен быть конкурентоспособным по сравнению с зарубежными аналогами.