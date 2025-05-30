В РФ могут создать многофункциональный цифровой сервис

Глава комитета рассказал, что в мессенджере будет образована безопасная среда для общения и одновременно для получения государственных и коммерческих услуг. По его словам, речь идет о многофункциональном сервисе, с помощью которого можно будет, например, подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов.