В РФ могут создать многофункциональный цифровой сервис
В России планируют создать многофункциональный цифровой сервис. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем Telegram-канале. Он внес соответствующие предложения по изменению законодательства.
Глава комитета рассказал, что в мессенджере будет образована безопасная среда для общения и одновременно для получения государственных и коммерческих услуг. По его словам, речь идет о многофункциональном сервисе, с помощью которого можно будет, например, подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов.
«Убежден – это правильный и необходимый шаг для укрепления нашего цифрового суверенитета», – отметил Боярский.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев 29 мая заявил, что ведомство прорабатывает интеграцию портала «Госуслуги» с мессенджером Max. Он добавил, что рассматривалась интеграция портала госуслуг с Telegram, однако впоследствии было принято решение отказаться от нее.