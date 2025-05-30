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В РФ могут создать многофункциональный цифровой сервис

Ведомости

В России планируют создать многофункциональный цифровой сервис. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем Telegram-канале. Он внес соответствующие предложения по изменению законодательства.

Глава комитета рассказал, что в мессенджере будет образована безопасная среда для общения и одновременно для получения государственных и коммерческих услуг. По его словам, речь идет о многофункциональном сервисе, с помощью которого можно будет, например, подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов.

«Убежден – это правильный и необходимый шаг для укрепления нашего цифрового суверенитета», – отметил Боярский.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев 29 мая заявил, что ведомство прорабатывает интеграцию портала «Госуслуги» с мессенджером Max. Он добавил, что рассматривалась интеграция портала госуслуг с Telegram, однако впоследствии было принято решение отказаться от нее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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