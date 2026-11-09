Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,369+0,7%MSTT84,4+5,83%KLVZ1,932-0,72%IMOEX2 470,07+0,25%RTSI940,29-0,49%RGBI112,03+0,12%RGBITR778,47+0,22%
Главная / Политика /

Рубио признал отсутствие окончательного плана гарантий безопасности Украине

Ксения Наумчик
CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / TASS
CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / TASS

США пока не определили окончательный формат гарантий безопасности для Украины после завершения конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже, передает «РИА Новости».

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон еще не согласовал конкретный план предоставления таких гарантий.

При этом стороны обсуждают различные возможные концепции обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий.

Переговоры по Украине стартуют в Абу-Даби 10 ноября. От России примут участие помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел России – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский. Соединенные Штаты на переговорах представят спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавит секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и всего региона в повестку переговоров. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь