Рубио признал отсутствие окончательного плана гарантий безопасности Украине

Переговоры по Украине стартуют в Абу-Даби 10 ноября. От России примут участие помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел России – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский. Соединенные Штаты на переговорах представят спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавит секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.