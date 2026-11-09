Рубио признал отсутствие окончательного плана гарантий безопасности Украине
США пока не определили окончательный формат гарантий безопасности для Украины после завершения конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже, передает «РИА Новости».
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон еще не согласовал конкретный план предоставления таких гарантий.
При этом стороны обсуждают различные возможные концепции обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий.
Переговоры по Украине стартуют в Абу-Даби 10 ноября. От России примут участие помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел России – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский. Соединенные Штаты на переговорах представят спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавит секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и всего региона в повестку переговоров.