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Главная / Политика /

Что Лавров рассказал о предстоящих переговорах в Абу-Даби

Глава МИД РФ приветствовал предложение США обсуждать вопросы безопасности
Татьяна Мозолевская
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспой затронул тему предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

Он заявил, что Россия приветствует подход США, предполагающий обсуждение вопросов безопасности в качестве одного из основных пунктов повестки предстоящих переговоров.

По словам Лаврова, американская сторона предложила вынести на первый план вопросы безопасности России, Украины и всего региона. «Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем», – сказал глава МИДа.

Лавров также назвал естественным участие в переговорах в Абу-Даби заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова наряду с другим замглавы ведомства Михаилом Галузиным. По его словам, Рябков курирует вопросы Северной Атлантики и контроля над вооружениями, а также имеет значительный опыт работы по тематике Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Политика / Международные отношения

Министр добавил, что нынешние переговоры направлены на согласование принципов, которые должны быть одобрены по итогам процесса полноценного урегулирования конфликта.

Трехсторонние переговоры пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. 

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию представят помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел РФ – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский. От Украины делегацию возглавит секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а среди участников будет и руководитель офиса президента Кирилл Буданов. США будут представлены зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивеном Уиткоффом.

Песков также сообщал, что Европа не будет участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби.

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