Что Лавров рассказал о предстоящих переговорах в Абу-Даби

По словам Лаврова, американская сторона предложила вынести на первый план вопросы безопасности России, Украины и всего региона. «Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем», – сказал глава МИДа.