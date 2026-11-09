Олимпийский чемпион по дзюдо хочет баллотироваться в президенты Франции
Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер объявил о намерении баллотироваться в президенты Франции. Видеообращение спортсмена опубликовано в X.
«Меня зовут Тедди Ринер, и сегодня я говорю это, глядя вам прямо в глаза. Я баллотируюсь на президентских выборах 2027 г.», – сказал он.
В интервью Le Parisien он заявил, что хочет объединить французов независимо от их взглядов. Баллотироваться в президенты его побудили события 2024 г., когда после Олимпиады, которая объединила французов, произошел новый раскол и протесты. Решиться на заявление его заставили масштабные протесты этой осени.
«Страна переживает значительный раскол, давайте не будем себя обманывать. И в этой ситуации я не вижу ни одного кандидата, который мог бы предложить что-либо заслуживающее доверия и справедливое, способное объединить французский народ <...>. Всегда одна сторона против другой. Я баллотируюсь, чтобы сказать, что мы можем восстановить Францию», – объявил он.
Спортсмен признал при этом, что у него нет политического опыта.
Массовые протесты во Франции начались конце сентября 2026 г. с забастовки учеников лицея Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Кретей. Они требовали решения проблем школ – нехватки учителей и плохих условий обучения. Постепенно к школьникам присоединились студенты, родители, профсоюзы и бывшие «желтые жилеты», а требования расширились до борьбы с ростом стоимости жизни и социальным неравенством. Подключились к протестам и мародеры, совершавшие грабежи в крупных бутиках и точках малого бизнеса.
Первый тур выборов назначен на 18 апреля 2027 г. Если никто из кандидатов не получит более 50% голосов, второй тур пройдет 2 мая того же года.