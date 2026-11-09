Олимпийский чемпион по дзюдо хочет баллотироваться в президенты Франции

«Страна переживает значительный раскол, давайте не будем себя обманывать. И в этой ситуации я не вижу ни одного кандидата, который мог бы предложить что-либо заслуживающее доверия и справедливое, способное объединить французский народ <...>. Всегда одна сторона против другой. Я баллотируюсь, чтобы сказать, что мы можем восстановить Францию», – объявил он.