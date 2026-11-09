Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,365+0,67%KUZB0,026+0,97%MGTS1 366+1,04%IMOEX2 472,49+0,35%RTSI941,21-0,39%RGBI111,95+0,04%RGBITR777,9+0,14%
Главная / Общество /

Путин подписал указ о праздновании 100-летия СПбГМТУ

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия основания Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, в 2030 г. будут проведены мероприятия, посвященные празднованию 100-летия основания университета. Для подготовки и проведения юбилея образуется организационный комитет, его председателем назначен помощник президента России Николай Патрушев.

Указ вступает в силу со дня подписания.

СПбГМТУ, известный как «Корабелка», – ведущий российский вуз в сфере судостроения и морской техники. Университет был основан в 1930 г. как Ленинградский кораблестроительный институт. СПбГМТУ участвует в программе «Приоритет-2030» и пилотном проекте реформы высшего образования.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её