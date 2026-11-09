Путин подписал указ о праздновании 100-летия СПбГМТУ

СПбГМТУ, известный как «Корабелка», – ведущий российский вуз в сфере судостроения и морской техники. Университет был основан в 1930 г. как Ленинградский кораблестроительный институт. СПбГМТУ участвует в программе «Приоритет-2030» и пилотном проекте реформы высшего образования.