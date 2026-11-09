Лавров: первой темой на переговорах в ОАЭ станет безопасность РФ и Украины

«Я слышал заявление Марко Рубио, что на переговорах в Абу-Даби и в целом в ситуации вокруг украинского конфликта ключевое значение обретают вопросы безопасности. Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).