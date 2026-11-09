Лавров: первой темой на переговорах в ОАЭ станет безопасность РФ и Украины

Лавров: первой темой на переговорах в ОАЭ станет безопасность РФ и УкраиныВстречи при участии США состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби
На переговорах в Абу-Даби прежде всего будут обсуждаться вопросы безопасности как России и Украины отдельно, так и безопасности региона в целом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Я слышал заявление Марко Рубио, что на переговорах в Абу-Даби и в целом в ситуации вокруг украинского конфликта ключевое значение обретают вопросы безопасности. Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
9 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о гарантиях безопасности в контексте российско-украинского конфликта поднимался не раз. По его словам, речь шла о послевоенной инфраструктуре Украины и всего Европейского континента.
Переговоры по Украине стартуют в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. От России примут участие помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел России – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.
6 ноября зять американского президента Джаред Кушнер заявил, что в повестке переговоров в Абу-Даби будет весьма широкий перечень тем по выстраиванию новой архитектуры безопасности в Европе. В тот же день он сообщил, что США допускают прямое участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если в Абу-Даби России, США и Украине удастся добиться прогресса в переговорах.
9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковопроверг информацию об участии Европы в переговорах по Украине 10-11 ноября. От комментариев по предложению Кушнера Песков отказался.