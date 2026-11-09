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Рада проголосовала за создание космических сил ВСУ

Инна Шульгина
Верховная Рада
Верховная Рада

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о создании космических сил в составе вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале парламента республики.

За принятие документа проголосовали 252 народных депутата. Проект предусматривает развитие космических технологий для усиления обороноспособности Украины. Имеется в виду создание собственной системы раннего предупреждения о запусках вражеских ракет и разработка средств противодействия таким атакам. Инициатива также предусматривает формирование национальной системы защищенной спутниковой связи для нужд сектора безопасности и обороны.

9 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщало, что руководство Евросоюза (ЕС) ищет способы вернуть на Украину более 1 млн мужчин призывного возраста, получивших убежище в странах ЕС. Брюссель намерен ограничить возможности украинцев получать финансовые услуги, устраиваться на работу и арендовать жилье в Европе. В СВР считают, что так европейские власти рассчитывают вынудить их вернуться на родину.

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