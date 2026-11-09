Рада проголосовала за создание космических сил ВСУ
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о создании космических сил в составе вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале парламента республики.
За принятие документа проголосовали 252 народных депутата. Проект предусматривает развитие космических технологий для усиления обороноспособности Украины. Имеется в виду создание собственной системы раннего предупреждения о запусках вражеских ракет и разработка средств противодействия таким атакам. Инициатива также предусматривает формирование национальной системы защищенной спутниковой связи для нужд сектора безопасности и обороны.
9 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщало, что руководство Евросоюза (ЕС) ищет способы вернуть на Украину более 1 млн мужчин призывного возраста, получивших убежище в странах ЕС. Брюссель намерен ограничить возможности украинцев получать финансовые услуги, устраиваться на работу и арендовать жилье в Европе. В СВР считают, что так европейские власти рассчитывают вынудить их вернуться на родину.