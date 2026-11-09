9 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщало, что руководство Евросоюза (ЕС) ищет способы вернуть на Украину более 1 млн мужчин призывного возраста, получивших убежище в странах ЕС. Брюссель намерен ограничить возможности украинцев получать финансовые услуги, устраиваться на работу и арендовать жилье в Европе. В СВР считают, что так европейские власти рассчитывают вынудить их вернуться на родину.