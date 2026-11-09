Расследование теракта в Кракове будет продолжено после смерти стрелка

Глава Малопольского воеводства Ян Кленчар в интервью RFM24 сообщил, что 15 человек, которые пострадали в результате стрельбы, до сих пор находятся в больнице. Состояния 14 пациентов оценивается как стабильное. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.