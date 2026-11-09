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Расследование теракта в Кракове будет продолжено после смерти стрелка

Анна Суслова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Смерть стрелка, совершившего теракт в центре польского Кракова, не останавливает расследование. Об этом агентству PAP заявил прокурор Эрик Стаселак из Национальной прокуратуры Польши.

«Оставшиеся разбирательства будут продолжены, поскольку мы находимся на ранней стадии. Расследование длится менее 24 часов, и предстоит проанализировать большой объем доказательств», –  сказал он.

По его словам, прокуратура допросит всех свидетелей, а следователи проанализируют доказательства, а также мотивы преступника. Расследование ведет Малопольский отдел Национальной прокуратуры.

9 ноября пресс-служба полиции Малопольского воеводства сообщила, что мужчина, устроивший теракт в центре Кракова, скончался в больнице. Пресс-секретарь ведомства Катажина Цисло сообщила, что «Михаил О.» скончался около 4:30 утра по местному времени (5:30 мск). Ранее его состояние оценивалось как критическое.

Глава Малопольского воеводства Ян Кленчар в интервью RFM24 сообщил, что 15 человек, которые пострадали в результате стрельбы, до сих пор находятся в больнице. Состояния 14 пациентов оценивается как стабильное. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.  

7 ноября в центре польского Кракова произошла стрельба. Шесть человек погибли, 16 человек пострадали. Как сообщает радиостанция RMF24, по предварительным данным, мужчина открыл огонь из проезжавшего автомобиля. По информации полиции, он стрелял по случайным прохожим. У машины отсутствовали регистрационные номера.

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