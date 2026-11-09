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Путин обсудил с главой Татарстана развитие региона

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Татарстана Рустемом Миннихановым и обсудил развитие региона. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«По уборке – урожай хороший, нормальный. Но есть вопрос по цене зерна, так как логистика закрыта. Цена зерна пока низкая. Конечно, это беспокоит», – доложил глава региона.

По его словам, валовой региональный продукт составил 3,76 трлн рублей, или 102,9% от соответствующего показателя. Объем промышленного производства достиг 3,88 трлн рублей, увеличившись до 105,9%. В прошлом году рост этого показателя превысил 10%, подчеркнул Минниханов.

9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу российского лидера с Миннихановым. Он назвал регион одним из важнейших в России с точки зрения экономического, промышленного и социального потенциала.

Последняя встреча российского лидера с Миннихановым прошла 18 июня в рамках саммита Россия – АСЕАН. В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что бойцы из Татарстана мужественно несут службу в зоне спецоперации.

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