Набиуллина: ставка останется двузначной на протяжении 2027 года
Банк России в своем прогнозе ожидает сохранение двузначной ключевой ставки на протяжении 2027 г. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
«В нашем базовом сценарии, в основных направлениях денежно-кредитной политики ключевая ставка хотя и снижается, но остается двузначной в течение всего следующего года», – сказала она.
Набиуллина заверила, что регулятор решительно настроен на снижение инфляции. Она уточнила, что о снижении «ВВП, экономики речь не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию».
23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Решение объяснили сохраняющимся повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. Это стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Минфин РФ связывал повышенную ключевую ставку с политикой ЦБ по инфляции.