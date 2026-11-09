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Главная / Экономика /

Набиуллина: ставка останется двузначной на протяжении 2027 года

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России в своем прогнозе ожидает сохранение двузначной ключевой ставки на протяжении 2027 г. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

«В нашем базовом сценарии, в основных направлениях денежно-кредитной политики ключевая ставка хотя и снижается, но остается двузначной в течение всего следующего года», – сказала она.

Набиуллина заверила, что регулятор решительно настроен на снижение инфляции. Она уточнила, что о снижении «ВВП, экономики речь не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию».

23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Решение объяснили сохраняющимся повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. Это стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Минфин РФ связывал повышенную ключевую ставку с политикой ЦБ по инфляции.

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