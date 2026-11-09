МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о китайском шпионаже в деле Nvidia
Утверждения о так называемом китайском шпионаже в деле генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга совершенно беспочвенны. Об этом официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге в Пекине.
«Утверждения о так называемом китайском шпионаже совершенно беспочвенны, представляют собой клевету и очернение», – ответил Го Цзякунь на вопрос о том, являлась ли китайская бизнес-руководитель, построившая тесные отношения с главой Nvidia, источником китайской разведки (цитата по «РИА Новости»).
9 ноября CNBC сообщила, что Nvidia начала расследование в связи с отношениями Хуанга с бизнес-леди, которую разведслужбы называют китайской шпионкой. Американские разведслужбы обеспокоены, что Элис Хуан, связанная с облачной компанией и клиентом Nvidia под названием Megaspeed, передает информацию Пекину.