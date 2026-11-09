МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о китайском шпионаже в деле Nvidia

«Утверждения о так называемом китайском шпионаже совершенно беспочвенны, представляют собой клевету и очернение», – ответил Го Цзякунь на вопрос о том, являлась ли китайская бизнес-руководитель, построившая тесные отношения с главой Nvidia, источником китайской разведки (цитата по «РИА Новости»).