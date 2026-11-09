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Главное из выступления Шойгу о нежелании Украины и Европы идти к миру

На встрече секретарей совбезов СНГ обсудили систему «Рассвет», НАТО и ситуацию на Южном Кавказе
Михаил Беляев
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости
Главное
  • Об Украине и Европе
  • О роли Трампа в урегулировании
  • О НАТО и милитаризации Европы
  • О вмешательстве Запада во внутренние дела
  • О ситуации на Южном Кавказе
  • О новых вызовах и угрозах
  • О системе «Рассвет»

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выступил на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ. В своей речи он оценил готовность к мирному урегулированию со стороны Украины и Европы, расширение инфраструктуры НАТО и ситуацию на Южном Кавказе. «Ведомости» собрали главное о заявлениях Шойгу.

Об Украине и Европе

Действия Украины и ее европейских спонсоров не создают впечатления, что они готовы идти на мир. «Похоже, что Украина и ее европейские спонсоры готовятся к войне, к ее продолжению, а никак не к миру», – сказал он.

Позицию европейских стран, которые продолжают финансовую, военную и политическую поддержку Киева, секретарь Совбеза РФ назвал «непримиримой и откровенно неразумной».

Шойгу привел данные о бюджете Украины:

  • на 2026 г. предусмотрены расходы на уровне $177 млрд при доходах $68,6 млрд;

  • госдолг Украины с начала СВО увеличился в 4,6 раза и достиг $214 млрд;

  • по прогнозам МВФ, в 2027 г. госдолг Украины вырастет еще на 137% ВВП;

  • на военные нужды в будущем году планируется потратить $109,6 млрд – почти 44% ВВП.

Шойгу также заявил, что при поддержке европейских спонсоров Киев продолжает наносить удары по гражданским объектам и транспортным средствам, в том числе белорусским. По его словам, несмотря на нарастающие социально-экономические проблемы, в Киеве не готовы обсуждать долгосрочные решения, которые принесли бы устойчивый и стабильный мир.

О роли Трампа в урегулировании

Россия ценит усилия президента США Дональда Трампа в работе по украинскому урегулированию. «Видим реальные усилия и заинтересованность президента США», – сказал Шойгу.

О НАТО и милитаризации Европы

Шойгу заявил, что НАТО непрерывно расширяет военную инфраструктуру в странах Восточной Европы и совершает провокации у российских границ.

В Польше и Прибалтике планомерно модернизируется и расширяется военная инфраструктура альянса. Ведется техническая разведка территорий России и Белоруссии, а в приграничных районах регулярно осуществляются провокации, сказал он.

Милитаризация Европы продолжается, растут военные расходы, а на учениях демонстративно отрабатываются наступления на восток, добавил секретарь Совбеза РФ.

О вмешательстве Запада во внутренние дела

Страны Запада продолжают вмешиваться во внутренние дела ряда стран, в том числе в политические и избирательные процессы, заявил Шойгу. Он указал на использование метода постколониального управления, незаконных ограничительных мер, разжигание розни, информационные войны и религиозный фактор. Это продолжает осложнять обстановку в разных регионах планеты.

О ситуации на Южном Кавказе

Ситуация на Южном Кавказе имеет тенденцию к улучшению благодаря нормализации отношений Армении и Азербайджана, а также курсу Грузии на защиту национальных интересов, заявил Шойгу.

Он отметил, что армяно-азербайджанская нормализация и фактическое установление мира в регионе приносят результаты. Власти Грузии в 2024 г. практически предотвратили государственный переворот, инициированный прозападной грузинской оппозицией, и начали проводить курс на защиту национальных интересов страны, сказал секретарь Совбеза РФ.

«Подчеркну, что региональные проблемы должны решаться политико-дипломатическими средствами без вмешательства внешних стран», – добавил он.

О новых вызовах и угрозах

Шойгу заявил, что конфликтный потенциал расширяется, а риски масштабируются в сферах борьбы:

  • с терроризмом,

  • экстремизмом,

  • организованной преступностью,

  • незаконным оборотом и распространением наркотиков и оружия.

Новыми угрозами вмешательства во внутренние дела независимых государств он назвал развитие информационно-коммуникационных технологий.

О системе «Рассвет»

Шойгу заявил, что спутниковая система «Рассвет» компании «Бюро 1440» полностью защищена от физического, политического и экономического воздействия. По его словам, это обеспечивают вертикальная интеграция и локализация производства всех компонентов системы.

Он также пригласил делегации в Москву для демонстрации системы.

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