Главное из выступления Шойгу о нежелании Украины и Европы идти к миру

Главное из выступления Шойгу о нежелании Украины и Европы идти к мируНа встрече секретарей совбезов СНГ обсудили систему «Рассвет», НАТО и ситуацию на Южном Кавказе
- Об Украине и Европе
- О роли Трампа в урегулировании
- О НАТО и милитаризации Европы
- О вмешательстве Запада во внутренние дела
- О ситуации на Южном Кавказе
- О новых вызовах и угрозах
- О системе «Рассвет»
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выступил на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ. В своей речи он оценил готовность к мирному урегулированию со стороны Украины и Европы, расширение инфраструктуры НАТО и ситуацию на Южном Кавказе. «Ведомости» собрали главное о заявлениях Шойгу.
Об Украине и Европе
Действия Украины и ее европейских спонсоров не создают впечатления, что они готовы идти на мир. «Похоже, что Украина и ее европейские спонсоры готовятся к войне, к ее продолжению, а никак не к миру», – сказал он.
Позицию европейских стран, которые продолжают финансовую, военную и политическую поддержку Киева, секретарь Совбеза РФ назвал «непримиримой и откровенно неразумной».
Шойгу привел данные о бюджете Украины:
на 2026 г. предусмотрены расходы на уровне $177 млрд при доходах $68,6 млрд;
госдолг Украины с начала СВО увеличился в 4,6 раза и достиг $214 млрд;
по прогнозам МВФ, в 2027 г. госдолг Украины вырастет еще на 137% ВВП;
на военные нужды в будущем году планируется потратить $109,6 млрд – почти 44% ВВП.
Шойгу также заявил, что при поддержке европейских спонсоров Киев продолжает наносить удары по гражданским объектам и транспортным средствам, в том числе белорусским. По его словам, несмотря на нарастающие социально-экономические проблемы, в Киеве не готовы обсуждать долгосрочные решения, которые принесли бы устойчивый и стабильный мир.
О роли Трампа в урегулировании
Россия ценит усилия президента США Дональда Трампа в работе по украинскому урегулированию. «Видим реальные усилия и заинтересованность президента США», – сказал Шойгу.
О НАТО и милитаризации Европы
Шойгу заявил, что НАТО непрерывно расширяет военную инфраструктуру в странах Восточной Европы и совершает провокации у российских границ.
В Польше и Прибалтике планомерно модернизируется и расширяется военная инфраструктура альянса. Ведется техническая разведка территорий России и Белоруссии, а в приграничных районах регулярно осуществляются провокации, сказал он.
Милитаризация Европы продолжается, растут военные расходы, а на учениях демонстративно отрабатываются наступления на восток, добавил секретарь Совбеза РФ.
О вмешательстве Запада во внутренние дела
Страны Запада продолжают вмешиваться во внутренние дела ряда стран, в том числе в политические и избирательные процессы, заявил Шойгу. Он указал на использование метода постколониального управления, незаконных ограничительных мер, разжигание розни, информационные войны и религиозный фактор. Это продолжает осложнять обстановку в разных регионах планеты.
О ситуации на Южном Кавказе
Ситуация на Южном Кавказе имеет тенденцию к улучшению благодаря нормализации отношений Армении и Азербайджана, а также курсу Грузии на защиту национальных интересов, заявил Шойгу.
Он отметил, что армяно-азербайджанская нормализация и фактическое установление мира в регионе приносят результаты. Власти Грузии в 2024 г. практически предотвратили государственный переворот, инициированный прозападной грузинской оппозицией, и начали проводить курс на защиту национальных интересов страны, сказал секретарь Совбеза РФ.
«Подчеркну, что региональные проблемы должны решаться политико-дипломатическими средствами без вмешательства внешних стран», – добавил он.
О новых вызовах и угрозах
Шойгу заявил, что конфликтный потенциал расширяется, а риски масштабируются в сферах борьбы:
с терроризмом,
экстремизмом,
организованной преступностью,
незаконным оборотом и распространением наркотиков и оружия.
Новыми угрозами вмешательства во внутренние дела независимых государств он назвал развитие информационно-коммуникационных технологий.
О системе «Рассвет»
Шойгу заявил, что спутниковая система «Рассвет» компании «Бюро 1440» полностью защищена от физического, политического и экономического воздействия. По его словам, это обеспечивают вертикальная интеграция и локализация производства всех компонентов системы.
Он также пригласил делегации в Москву для демонстрации системы.