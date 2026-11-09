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Байден сообщил о замедлении работы над книгой из-за рака

Инна Шульгина

Рак простаты, которым страдает экс-президент США Джо Байден, замедляет работу бывшего лидера над мемуарами «Обещай мне, Америка». Об этом он сообщил в соцсети X.

Байден отметил, что рак диагностировали, когда он писал книгу.

«Одни дни проходят лучше, чем другие. Он меня не остановил, но иногда он меня замедляет. Это значит, что, к сожалению, я не смогу провести столько бесед о своей книге, сколько надеялся», – написал Байден.

Бывший глава Белого дома выразил надежду, что «слова на страницах книги скажут сами за себя».

В мае 2025 г. у Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. CNN сообщал, что метастазы уже проникли в костную ткань, при этом опухоль сохраняла чувствительность к гормональной терапии.

8 августа сын бывшего американского президента Хантер Байден сообщил BBC, что состояние его отца осложнилось из-за рака. По словам Байдена-младшего, болезнь распространилась за пределы предстательной железы и затронула другие части организма. От метастазов в костях у политика усилились боли.

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