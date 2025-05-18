Врачи обнаружили у Байдена агрессивную форму рака

Байден, занимавший пост президента США с 2021 по 2025 г., вошел в историю как самый пожилой глава американского государства на момент избрания (78 лет). Его медицинская история включает операцию по удалению аневризмы мозга в 1988 г. и успешное лечение базалиомы (рака кожи) в 2020 г.