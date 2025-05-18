Врачи обнаружили у Байдена агрессивную форму рака
У 46-го президента США Джо Байдена обнаружена агрессивная форма рака предстательной железы, которая уже дала метастазы в костную ткань. Диагноз был поставлен после обследования, проведенного на фоне участившихся проблем с мочеиспусканием у политика, сообщает CNN.
Результаты биопсии показали наличие злокачественного новообразования простаты с индексом Глисона 9, что свидетельствует о высокой степени агрессивности опухоли. Медики констатировали распространение заболевания в костные структуры, но при этом отметили, что опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии, что открывает возможности для контроля над болезнью.
В настоящее время Байден вместе с семьей и лечащими врачами рассматривает возможные варианты терапии. В официальном сообщении офиса Байдена подчеркивается, что, несмотря на серьезность диагноза, современные методы лечения позволяют эффективно бороться с заболеванием.
Байден, занимавший пост президента США с 2021 по 2025 г., вошел в историю как самый пожилой глава американского государства на момент избрания (78 лет). Его медицинская история включает операцию по удалению аневризмы мозга в 1988 г. и успешное лечение базалиомы (рака кожи) в 2020 г.
Онкологи отмечают, что метастатический рак простаты требует комплексного и длительного лечения, однако современные терапевтические методы воздействия позволяют значительно продлевать жизнь пациентам даже на поздних стадиях заболевания. Прогноз в каждом конкретном случае зависит от множества факторов, включая реакцию опухоли на лечение и общее состояние пациента.