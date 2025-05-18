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Врачи обнаружили у Байдена агрессивную форму рака

Ведомости

У 46-го президента США Джо Байдена обнаружена агрессивная форма рака предстательной железы, которая уже дала метастазы в костную ткань. Диагноз был поставлен после обследования, проведенного на фоне участившихся проблем с мочеиспусканием у политика, сообщает CNN.

Результаты биопсии показали наличие злокачественного новообразования простаты с индексом Глисона 9, что свидетельствует о высокой степени агрессивности опухоли. Медики констатировали распространение заболевания в костные структуры, но при этом отметили, что опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии, что открывает возможности для контроля над болезнью.

В настоящее время Байден вместе с семьей и лечащими врачами рассматривает возможные варианты терапии. В официальном сообщении офиса Байдена подчеркивается, что, несмотря на серьезность диагноза, современные методы лечения позволяют эффективно бороться с заболеванием.

Байден, занимавший пост президента США с 2021 по 2025 г., вошел в историю как самый пожилой глава американского государства на момент избрания (78 лет). Его медицинская история включает операцию по удалению аневризмы мозга в 1988 г. и успешное лечение базалиомы (рака кожи) в 2020 г.

Онкологи отмечают, что метастатический рак простаты требует комплексного и длительного лечения, однако современные терапевтические методы воздействия позволяют значительно продлевать жизнь пациентам даже на поздних стадиях заболевания. Прогноз в каждом конкретном случае зависит от множества факторов, включая реакцию опухоли на лечение и общее состояние пациента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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