Axios: Байдена могли посадить в инвалидное кресло в случае переизбрания
Бывшего президента США Джо Байдена могли посадить в инвалидное кресло в случае его переизбрания. Об этом пишет Axios со ссылкой на книгу журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона «Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова».
«Ухудшение физического состояния Джо Байдена в 2023 и 2024 гг. было настолько серьезным, что советники в частном порядке обсуждали возможность того, что ему придется пользоваться инвалидной коляской в случае его переизбрания», – говорится в материале.
Согласно материалу, Белый дом проявлял решимость скрыть реальное состояние Байдена, рискуя его собственным здоровьем на фоне «столкновения с жесткой конкуренцией за переизбрание с Дональдом Трампом».
Работа Тэппера и Томпсона «Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова» основана на интервью с чиновниками, приближенными к Демократической партии США.
Байден баллотировался на второй срок, когда ему был 81 год. Во время своего правления он неоднократно оказывался в центре внимания из-за своего состояния здоровья. Президент допускал оговорки, спотыкался, терялся в пространстве.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что СМИ скрывали истинное состояние Байдена. Вместе с тем The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 45 источников в обеих партиях летом 2024 г. писала, что состояние президента США Джо Байдена ухудшается. Еще в 2023 г. в ходе переговоров с республиканцами о повышении госдолга поведение Байдена и его понимание деталей часто менялись. В некоторые дни он свободно общался с присутствующими, в другие – бормотал и полагался на записки, писала газета.