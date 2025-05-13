Axios: Байдена могли посадить в инвалидное кресло в случае переизбрания

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что СМИ скрывали истинное состояние Байдена. Вместе с тем The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 45 источников в обеих партиях летом 2024 г. писала, что состояние президента США Джо Байдена ухудшается. Еще в 2023 г. в ходе переговоров с республиканцами о повышении госдолга поведение Байдена и его понимание деталей часто менялись. В некоторые дни он свободно общался с присутствующими, в другие – бормотал и полагался на записки, писала газета.