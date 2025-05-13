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Axios: Байдена могли посадить в инвалидное кресло в случае переизбрания

Ведомости

Бывшего президента США Джо Байдена могли посадить в инвалидное кресло в случае его переизбрания. Об этом пишет Axios со ссылкой на книгу журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона «Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова».

«Ухудшение физического состояния Джо Байдена в 2023 и 2024 гг. было настолько серьезным, что советники в частном порядке обсуждали возможность того, что ему придется пользоваться инвалидной коляской в случае его переизбрания», – говорится в материале.

Согласно материалу, Белый дом проявлял решимость скрыть реальное состояние Байдена, рискуя его собственным здоровьем на фоне «столкновения с жесткой конкуренцией за переизбрание с Дональдом Трампом».

Работа Тэппера и Томпсона «Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова» основана на интервью с чиновниками, приближенными к Демократической партии США.

Байден баллотировался на второй срок, когда ему был 81 год. Во время своего правления он неоднократно оказывался в центре внимания из-за своего состояния здоровья. Президент допускал оговорки, спотыкался, терялся в пространстве.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что СМИ скрывали истинное состояние Байдена. Вместе с тем The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 45 источников в обеих партиях летом 2024 г. писала, что состояние президента США Джо Байдена ухудшается. Еще в 2023 г. в ходе переговоров с республиканцами о повышении госдолга поведение Байдена и его понимание деталей часто менялись. В некоторые дни он свободно общался с присутствующими, в другие – бормотал и полагался на записки, писала газета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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