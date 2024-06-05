WSJ сообщила об ухудшении состояния Байдена

Байден – самый пожилой человек, занимавший пост президента США, напоминает издание. Его возраст и когнитивные способности стали основными вопросами в его избирательной кампании на второй срок. Белый дом утверждает, что американский лидер по-прежнему остается «резким и энергичным». Но некоторые из тех, кто встречался с президентом, слышал о встречах с ним или знал его на посту вице-президента, отмечают, что это не совсем так.