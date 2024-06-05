WSJ сообщила об ухудшении состояния Байдена
Состояние президента США Джо Байдена ухудшается, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 45 источников среди республиканцев и демократов.
Байден – самый пожилой человек, занимавший пост президента США, напоминает издание. Его возраст и когнитивные способности стали основными вопросами в его избирательной кампании на второй срок. Белый дом утверждает, что американский лидер по-прежнему остается «резким и энергичным». Но некоторые из тех, кто встречался с президентом, слышал о встречах с ним или знал его на посту вице-президента, отмечают, что это не совсем так.
По информации пяти источников, Байден на встрече с лидерами конгресса по вопросу финансирования Украины в январе 2024 г. говорил так тихо, что некоторые участники встречи слышали его с трудом. Президент США сверялся с записями, чтобы сделать очевидные выводы, делал длинные паузы и иногда надолго закрывал глаза, из-за чего присутствующие задавались вопросом, не заснул ли он.
В ходе переговоров с республиканцами о повышении госдолга в 2023 г. поведение американского лидера и его понимание деталей часто менялись. В некоторые дни он свободно общался с присутствующими, в другие – бормотал и полагался на записки.
«Я встречался с ним, когда он был вице-президентом <...> Он уже не тот человек», – заявил бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти.
Отмечается, что на протяжении большей части своей карьеры Байден пользовался репутацией мастера переговоров по законодательным сделкам, известного детальным знанием вопросов и пониманием мотивов другой стороны. За последний год его репутация ослабла.
21 мая из отчетов, опубликованных на сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC) США, стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп впервые за время избирательной кампании обогнал действующего главу государства по количеству собранных за месяц средств.
По данным избирательных штабов кандидатов, кампания Трампа в апреле собрала $76,2 млн, а Байдена – $51 млн. При этом окончательно цифры подтвердятся в июле после публикации отчетов совместных комитетов, созданных для объединения усилий по сбору средств в пользу одного и другого кандидата.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп.