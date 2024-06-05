Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

WSJ сообщила об ухудшении состояния Байдена

Ведомости

Состояние президента США Джо Байдена ухудшается, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 45 источников среди республиканцев и демократов.

Байден – самый пожилой человек, занимавший пост президента США, напоминает издание. Его возраст и когнитивные способности стали основными вопросами в его избирательной кампании на второй срок. Белый дом утверждает, что американский лидер по-прежнему остается «резким и энергичным». Но некоторые из тех, кто встречался с президентом, слышал о встречах с ним или знал его на посту вице-президента, отмечают, что это не совсем так.

По информации пяти источников, Байден на встрече с лидерами конгресса по вопросу финансирования Украины в январе 2024 г. говорил так тихо, что некоторые участники встречи слышали его с трудом. Президент США сверялся с записями, чтобы сделать очевидные выводы, делал длинные паузы и иногда надолго закрывал глаза, из-за чего присутствующие задавались вопросом, не заснул ли он.

В ходе переговоров с республиканцами о повышении госдолга в 2023 г. поведение американского лидера и его понимание деталей часто менялись. В некоторые дни он свободно общался с присутствующими, в другие – бормотал и полагался на записки.

«Я встречался с ним, когда он был вице-президентом <...> Он уже не тот человек», – заявил бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

Отмечается, что на протяжении большей части своей карьеры Байден пользовался репутацией мастера переговоров по законодательным сделкам, известного детальным знанием вопросов и пониманием мотивов другой стороны. За последний год его репутация ослабла.

21 мая из отчетов, опубликованных на сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC) США, стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп впервые за время избирательной кампании обогнал действующего главу государства по количеству собранных за месяц средств.

По данным избирательных штабов кандидатов, кампания Трампа в апреле собрала $76,2 млн, а Байдена – $51 млн. При этом окончательно цифры подтвердятся в июле после публикации отчетов совместных комитетов, созданных для объединения усилий по сбору средств в пользу одного и другого кандидата.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных