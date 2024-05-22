Трамп обогнал Байдена по количеству собранных средств

Часть этих поездок может быть связана с «полевой агитацией» в пользу одного из кандидатов, объясняет политтехнолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Положение Трампа нельзя назвать стабильным, продолжает эксперт. Он подчеркнул, что 28 мая начнется совещание присяжных по нью-йоркскому делу Трампа и не ясно, как оно повлияет на динамику его расходов на судебные и прочие нужды. Даже если он сможет привлечь для этого средства партийных комитетов и RNC (курирует избирательную стратегию кандидатов от партии на всех уровнях и во многих случаях помогает им собирать и эффективно распределять деньги на проведение кампаний), это угрожает шансам республиканцев, избирающихся на всех уровнях – в окружные органы власти, конгрессы штатов и непосредственно в конгресс США. Эксперт полагает, что им может просто не хватить средств на эффективную агитацию, а действовать за счет личной харизмы, как это делает Трамп, они вряд ли смогут.