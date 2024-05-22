Трамп обогнал Байдена по количеству собранных средств

Трамп обогнал Байдена по количеству собранных средствНо это не делает его кампанию более эффективной
Бывший президент США Дональд Трамп впервые за время избирательной кампании обогнал действующего главу государства Джо Байдена по количеству собранных за месяц средств. Об этом стало известно из отчетов, опубликованных на сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC) США 21 мая.
По данным избирательных штабов кандидатов, кампания Трампа в апреле собрала $76,2 млн, а Байдена – $51 млн. При этом окончательно цифры подтвердятся в июле после публикации отчетов совместных комитетов, созданных для объединения усилий по сбору средств в пользу одного и другого кандидата.
Для сравнения: в апреле 2020 г. Трамп, будучи президентом, собрал $62 млн. За аналогичный период в 2012 г. Барак Обама собрал $44 млн.
«Несмотря на их [демократов] отчаянные попытки остановить его [Трампа], поддержка растет», – написала в соцсети X (бывший Twitter) невестка Трампа и сопредседатель Национального комитета республиканцев (RNC) Лара Трамп. В свою очередь, руководитель избирательного штаба Байдена Джулия Родригес подчеркнула, что сторонники бывшего президента продолжают испытывать сложности с наличием свободных денег.
Трамп действительно отстает от Байдена по количеству средств на руках. Согласно открытым данным FEC, на счете его кампании на конец апреля было $49 млн, а у Байдена – $84,4 млн. В апреле кампания Трампа потратила $5,5 млн, Байден и его штаб – $25 млн. Детализация расходных статей позволяет сопоставить и масштабы двух кампаний. Кампания Трампа потратила $550 000 на зарплаты. Штаб Байдена – $3 млн.
Ранее в американских СМИ предполагали, что значительная часть расходов кампании Трампа, а также отдельных партийных комитетов направляется на оплату услуг юристов и другие издержки, связанные с судебными тяжбами бывшего президента. Politico приводит пример комитета Save America, истратившего на эти нужды $3,3 млн. Вполне вероятно, что эти издержки ограничивают возможность избирательного штаба Трампа более активно агитировать на местах. Так, кампания Байдена сделала 507 выплат, связанных с поездками и перелетами, а Трампа – всего 212.
Часть этих поездок может быть связана с «полевой агитацией» в пользу одного из кандидатов, объясняет политтехнолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Положение Трампа нельзя назвать стабильным, продолжает эксперт. Он подчеркнул, что 28 мая начнется совещание присяжных по нью-йоркскому делу Трампа и не ясно, как оно повлияет на динамику его расходов на судебные и прочие нужды. Даже если он сможет привлечь для этого средства партийных комитетов и RNC (курирует избирательную стратегию кандидатов от партии на всех уровнях и во многих случаях помогает им собирать и эффективно распределять деньги на проведение кампаний), это угрожает шансам республиканцев, избирающихся на всех уровнях – в окружные органы власти, конгрессы штатов и непосредственно в конгресс США. Эксперт полагает, что им может просто не хватить средств на эффективную агитацию, а действовать за счет личной харизмы, как это делает Трамп, они вряд ли смогут.
Но у Байдена ситуация не лучше, так как его команда не может сформулировать внешне- и внутриполитическую повестку, а значит, не может надеяться на сохранение долгосрочного преимущества по количеству денег на руках, полагает Дубравский.
Деньги в условиях, когда оба кандидата идут ноздря в ноздрю, не показатель их шансов в ноябре, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт объясняет, что изменение динамики пожертвований говорит об усилении или, наоборот, угасании энтузиазма групп интересов или отдельных лиц, выступающих за того или иного кандидата. При этом ни один из трендов нельзя считать долгосрочным из-за практически равных шансов Байдена и Трампа на победу.
Журавлева уточнила, что деньги будут важным инструментом не для расширения общей базы избирателей того или иного кандидата, а для укрепления их шансов в местах, где конкуренция особенно высока, – от штатов в целом до их округов и районов в частности.
По данным агрегатора опросов Five Thirty Eight (принадлежит ABC News) на 21 мая, Трамп опережает Байдена на потенциальных выборах на 1,4 п. п. – 41,3% против 39,8%.