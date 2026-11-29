Силы ПВО за ночь уничтожили 1017 украинских дронов над 20 регионами России
Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1017 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
Дроны сбивали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Татарстан и Республики Крым.
В ночь на 28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 462 беспилотниках, летевших в сторону Московского региона; 123 из них сбили на подлете к столице.
Днем 28 ноября Минобороны отчиталось об уничтожении 83 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями, Башкортостаном и Крымом.
27 ноября силы ПВО сбили 74 беспилотника над четырьмя регионами за 12 часов, сообщало Минобороны.