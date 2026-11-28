В 2024 г. компания получила разрешение на возведение трех зданий, однако впоследствии изменила проект, сократив их количество до двух. При этом площадь одного из объектов должна была составить 3 га. Google также намеревалась заменить воздушное охлаждение серверного оборудования на водяное с использованием воды из реки Самбра.