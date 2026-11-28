Маск: Google заинтересована в аренде дополнительных мощностей у SpaceX
Google, входящая в Alphabet Inc., рассматривает возможность расширения сотрудничества со SpaceX за счет аренды дополнительных вычислительных мощностей. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.
«Не уверен, кто купит больше, но Google выразила заинтересованность в аренде у нас дополнительных вычислительных мощностей», – написал Маск в ответ на публикацию пользователя, сравнивавшего Google и разработчика искусственного интеллекта Anthropic.
По данным Bloomberg, в июне Google заключила со SpaceX соглашение об аренде вычислительных мощностей стоимостью $920 млн в месяц. Контракт предусматривает предоставление облачных сервисов с октября 2026 г. по июнь 2029 г. В рамках сделки Google получает доступ примерно к 110 000 графических процессоров Nvidia, а также центральным процессорам, чипам памяти и другим компонентам вычислительной инфраструктуры.
27 ноября стало известно, что власти бельгийского региона Валлония приостановили строительство центра обработки данных (ЦОД) Google в коммуне Эзо-Прель из-за нарушения условий разрешения на строительство.
В 2024 г. компания получила разрешение на возведение трех зданий, однако впоследствии изменила проект, сократив их количество до двух. При этом площадь одного из объектов должна была составить 3 га. Google также намеревалась заменить воздушное охлаждение серверного оборудования на водяное с использованием воды из реки Самбра.
В августе 2026 г. региональные власти отказались согласовать изменения проекта, однако строительные работы продолжились. Во время проверки 26 ноября инспекторы обнаружили на площадке около 300 рабочих, после чего власти распорядились остановить строительство.