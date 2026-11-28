Доля российских детей, которые гордятся своей страной, ее историей и культурой, увеличилась с 60 до 96% за пять лет. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко со ссылкой на данные аналитического центра ВЦИОМ.