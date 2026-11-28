Кириенко заявил о росте доли гордящихся Россией детей до 96%
Доля российских детей, которые гордятся своей страной, ее историей и культурой, увеличилась с 60 до 96% за пять лет. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко со ссылкой на данные аналитического центра ВЦИОМ.
Кириенко привел результаты исследования во время церемонии награждения победителей премии «Новая философия воспитания», которая проходит 28 ноября в Национальном центре «Россия».
По его словам, с 2021 по 2026 г. доля детей, которые заявляют, что «гордятся своей страной, гордятся быть гражданами Российской Федерации, гордятся историей и культурой нашей страны», выросла на 36 процентных пунктов – с 60 до 96%.
Первый замруководителя администрации президента также обратил внимание на изменение отношения школьников к церемониям поднятия государственного флага и исполнения гимна России.
«Последний замер в этом году говорит, что это поддерживает, одобряет и гордится этим уже 87% наших школьников», – подчеркнул Кириенко (цитата по ТАСС).
29 мая сообщалось, что более 80% российских подростков положительно оценивают проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном». Об этом свидетельствовали результаты опроса ВЦИОМ, проведенного в мае 2026 г. среди 1200 учащихся 8–11-х классов. Исследование охватило школьников по всей России. Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face).