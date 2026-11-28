Bloomberg: в США обанкротился крупнейший за два года банк
Банк United Fidelity из штата Индиана закрылся, что стало крупнейшим за два года банковским банкротством в США. Об этом пишет Bloomberg.
Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC), принявшая решение о закрытии банка, заключила соглашение с First-Citizens Bank & Trust Company из Северной Каролины, по которому First-Citizens примет на себя «практически все» депозиты и выкупит активы United Fidelity.
«Клиентам United Fidelity следует продолжать пользоваться услугами существующих отделений до тех пор, пока они не получат уведомление от First Citizens о завершении системных изменений», – говорится в сообщении.
United Fidelity был основан в 1914 г. Специализировался на обслуживании частных лиц и бизнеса, ипотечном и коммерческом кредитовании, онлайн-банкинге.
Закрытие United Fidelity – крупнейшее банкротство американского банка с закрытия Republic First Bank в апреле 2024 г. First Republic работал с состоятельными клиентами и компаниями, предлагал ипотечные кредиты по низким процентным ставкам. В 2023 г. активы First Republic купил JPMorgan Chase & Co.