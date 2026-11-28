Rheinmetall допустил отказ от строительства завода на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может отказаться от ранее анонсированного проекта строительства на Украине завода по производству артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер в ходе презентации обновленной стратегии для инвесторов. По его словам, украинская сторона решила наращивать собственные производственные мощности и не проявила прогресса в совместном проекте.
«Наш завод, который мы планировали в Украине на 250 000 снарядов, – я думаю, мы не будем его продолжать, потому что со стороны Украины нет прогресса: они хотят делать это сами», – сказал Паппергер.
Он отметил, что Rheinmetall допускал поставку украинской стороне прессов и другого оборудования, но само строительство завода компания вести не собиралась.
Паппергер подчеркнул, что влияние украинского направления на бизнес Rheinmetall оказалось невелико: Украина производила минимум половину расходуемых боеприпасов самостоятельно, а крупнейшими драйверами продаж оставались поставки по линии Дании, Нидерландов и Германии. Первая партия дальнобойных снарядов SMArt 155 (30 и 40 км) из Унтерлюсса была отправлена в Украину в рамках датской поставки.
Компания также скорректировала инвестиционные планы в сегменте боеприпасов: мощности по производству артиллерийских снарядов были снижены с планировавшихся 1,5 млн до 1–1,1 млн в год.
В 2024 г. Украина заказала у Rheinmetall строительство четырех оборонных заводов. В планах компании было также создание предприятий по производству пороха, танковых боеприпасов и систем ПВО. 26 октября 2024 г. в интервью украинскому ТСН Паппергер сообщил о запуске первого из четырех заводов Rheinmetall на Украине, который начал производить боевые машины пехоты Lynx. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот завод на Украине целью для Вооруженных сил РФ, как и любое другое оборонное предприятие в стране.