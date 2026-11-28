В 2024 г. Украина заказала у Rheinmetall строительство четырех оборонных заводов. В планах компании было также создание предприятий по производству пороха, танковых боеприпасов и систем ПВО. 26 октября 2024 г. в интервью украинскому ТСН Паппергер сообщил о запуске первого из четырех заводов Rheinmetall на Украине, который начал производить боевые машины пехоты Lynx. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот завод на Украине целью для Вооруженных сил РФ, как и любое другое оборонное предприятие в стране.