Rheinmetall достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году

26 октября 2024 г. в интервью украинскому ТСН Паппергер сообщил о запуске первого из четырех заводов Rheinmetall на Украине, который начал производить боевые машины пехоты Lynx. Концерн контролирует 51% акций предприятия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот завод на Украине целью для Вооруженных сил РФ, как и любое другое оборонное предприятие в стране.