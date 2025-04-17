Rheinmetall достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall расширяет находящийся на стадии строительства завод по производству снарядов на Украине и намерен завершить проект в 2026 г. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.
«Изначально было запланировано производство 150 000 снарядов в год, мы его значительно увеличим», – уточнил Паппергер (цитата по ТАСС).
В прошлом году Украина заказала у Rheinmetall строительство четырех оборонных заводов. Кроме того, планы компании включают создание предприятий по производству пороха, танковых боеприпасов и систем ПВО.
26 октября 2024 г. в интервью украинскому ТСН Паппергер сообщил о запуске первого из четырех заводов Rheinmetall на Украине, который начал производить боевые машины пехоты Lynx. Концерн контролирует 51% акций предприятия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот завод на Украине целью для Вооруженных сил РФ, как и любое другое оборонное предприятие в стране.