Без лишних деталей

Без лишних деталейПочему законодательству важно устанавливать общие правила, а не регламентировать бизнес-процессы
1 октября 2026 г. вступил в силу закон о платформенной экономике. Сам факт появления такого документа – важный этап в развитии российского законодательства. Цифровые платформы за относительно короткое время превратились из технологического инструмента в самостоятельный элемент экономики, через который взаимодействуют миллионы покупателей, предпринимателей и поставщиков услуг. Эта реальность давно требовала отдельного правового осмысления. Однако теперь, когда базовые правила определены, возникает следующий вопрос – как регулировать платформенную экономику, не пытаясь зарегламентировать каждый процесс внутри нее?
Традиционные правовые конструкции не позволяли в полной мере и точно описать отношения, в которых участвует сразу три стороны – одна предоставляет инфраструктуру и доступ к широкому рынку, другая продает товары или оказывает услуги, а третья получает доступ к безграничной витрине. При этом платформа не просто соединяет участников – она обеспечивает поиск, обработку заказов, платежи, логистику, продвижение и обратную связь с покупателем. Возникает особая система экономических отношений, требующая самостоятельной правовой рамки.