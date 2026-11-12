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Главная / Экономика /

Без лишних деталей

Почему законодательству важно устанавливать общие правила, а не регламентировать бизнес-процессы
Артем Кирьянов , заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия»)

1 октября 2026 г. вступил в силу закон о платформенной экономике. Сам факт появления такого документа – важный этап в развитии российского законодательства. Цифровые платформы за относительно короткое время превратились из технологического инструмента в самостоятельный элемент экономики, через который взаимодействуют миллионы покупателей, предпринимателей и поставщиков услуг. Эта реальность давно требовала отдельного правового осмысления. Однако теперь, когда базовые правила определены, возникает следующий вопрос – как регулировать платформенную экономику, не пытаясь зарегламентировать каждый процесс внутри нее?

Традиционные правовые конструкции не позволяли в полной мере и точно описать отношения, в которых участвует сразу три стороны – одна предоставляет инфраструктуру и доступ к широкому рынку, другая продает товары или оказывает услуги, а третья получает доступ к безграничной витрине. При этом платформа не просто соединяет участников – она обеспечивает поиск, обработку заказов, платежи, логистику, продвижение и обратную связь с покупателем. Возникает особая система экономических отношений, требующая самостоятельной правовой рамки.

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