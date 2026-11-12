Без лишних деталей

1 октября 2026 г. вступил в силу закон о платформенной экономике. Сам факт появления такого документа – важный этап в развитии российского законодательства. Цифровые платформы за относительно короткое время превратились из технологического инструмента в самостоятельный элемент экономики, через который взаимодействуют миллионы покупателей, предпринимателей и поставщиков услуг. Эта реальность давно требовала отдельного правового осмысления. Однако теперь, когда базовые правила определены, возникает следующий вопрос – как регулировать платформенную экономику, не пытаясь зарегламентировать каждый процесс внутри нее?