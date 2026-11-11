Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,378-0,36%KUZB0,026+1,17%MGTS1 384-1,7%IMOEX2 493,83+2,03%RTSI950,39+1,89%RGBI112,01+0,03%RGBITR778,85+0,06%
Главная / Финансы /

Набсовет «Сбера» одобрил назначение Григоренко на пост зампреда правления

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил кандидатуру бывшего вице-премьера России Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления кредитной организации. Об этом говорится в сообщении банка на сайте раскрытия корпоративной информации.

Кандидатуру Григоренко предложил председатель Сбербанка Герман Греф. Теперь кредитная организация направит в Банк России ходатайство о согласовании его назначения.

Уточняется, что заседание набсовета прошло 10 ноября. В нем приняли участие 11 из 14 избранных членов совета. Решение об одобрении кандидатуры было принято единогласно.

22 октября «Ведомости» писали, что набсовет Сбербанка рассмотрит кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления. Греф назвал Григоренко высокоэффективным специалистом, обладающим уникальным опытом цифровой трансформации государственного управления.

22 октября президент России Владимир Путин утвердил кадровые изменения в правительстве и освободил Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата кабмина. На его пост назначили Ирину Окладникову.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её