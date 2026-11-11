Набсовет «Сбера» одобрил назначение Григоренко на пост зампреда правления
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил кандидатуру бывшего вице-премьера России Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления кредитной организации. Об этом говорится в сообщении банка на сайте раскрытия корпоративной информации.
Кандидатуру Григоренко предложил председатель Сбербанка Герман Греф. Теперь кредитная организация направит в Банк России ходатайство о согласовании его назначения.
Уточняется, что заседание набсовета прошло 10 ноября. В нем приняли участие 11 из 14 избранных членов совета. Решение об одобрении кандидатуры было принято единогласно.
22 октября «Ведомости» писали, что набсовет Сбербанка рассмотрит кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления. Греф назвал Григоренко высокоэффективным специалистом, обладающим уникальным опытом цифровой трансформации государственного управления.
22 октября президент России Владимир Путин утвердил кадровые изменения в правительстве и освободил Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата кабмина. На его пост назначили Ирину Окладникову.