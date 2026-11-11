Лидеры стран ОДКБ подписали декларацию по итогам саммита

11 ноября состоялось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сначала саммит проходил в узком формате, а затем в расширенном. В Москву для участия в саммите прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На мероприятии также лидеры Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.