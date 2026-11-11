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Лидеры стран ОДКБ подписали декларацию по итогам саммита

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали декларацию по итогам заседания, которое состоялось 11 ноября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы <...> подтверждаем безусловную приверженность заложенным в договоре и уставе ОДКБ целям − созданию благоприятных и стабильных условий для всестороннего развития государств – членов и обеспечению безопасности, суверенитета и территориальной целостности», – говорится в документе.

В декларации отмечается, что мир переходит к многополярному устройству, а усиление новых центров влияния обостряет конкуренцию и создает дополнительные угрозы международной безопасности и стабильности.

Согласно документу, ОДКБ считает себя важной частью системы безопасности в Евразии и намерена укреплять сотрудничество стран-участниц. Лидеры стран организации также подтвердили готовность участвовать в разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности.

11 ноября состоялось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сначала саммит проходил в узком формате, а затем в расширенном. В Москву для участия в саммите прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На мероприятии также лидеры Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.

В ходе саммита лидеры стран ОДКБ обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, подведут итоги деятельности ОДКБ за 2026 г. и рассмотрят новые решения по основным направлениям сотрудничества.

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