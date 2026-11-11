Путин рассказал, о чем говорили лидеры ОДКБ на встрече в узком составе
Президент России Владимир Путин сообщил, что на заседании совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе состоялся обстоятельный разговор по актуальным вопросам безопасности.
По словам российского лидера, практически по каждому из обсуждавшихся вопросов участникам встречи удалось достичь полного взаимопонимания.
«Подтвержден настрой на дальнейшую совместную работу по противодействию острым вызовам и угрозам коллективной безопасности», – заявил Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
10 ноября Путин заявил, что страны ОДКБ накопили значительный опыт конструктивного сотрудничества, но с учетом сохраняющейся международной напряженности необходимо продолжать наращивать координацию совместных усилий.
МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия обладает своим позиционным документом о том, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии, не ущемляющая ничьих интересов.