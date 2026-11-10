Лавров: у России есть свой документ об архитектуре безопасности в Евразии

«У нас есть свой позиционный документ. У нас есть то, о чем сказал сейчас генеральный секретарь: Организация Договора о коллективной безопасности. Есть на этом континенте и другие субрегиональные структуры, с которыми ОДКБ активно взаимодействует. Подписаны меморандумы о сотрудничестве. Это и, конечно, СНГ, и Шанхайская организация сотрудничества, и там, и там есть достаточно серьезный компонент безопасности в программах работы», – отметил министр.