Лавров: у России есть свой документ об архитектуре безопасности в Евразии
Россия обладает своим позиционным документом о том, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии, не ущемляющая ничьих интересов. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на церемонии открытия Международного форума обеспечения коллективной безопасности.
Министр сказал, что надеется, что у администрации США хватит решимости продолжать диалог с Россией «с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться». По его словам, предстоит понять, как это сделать.
«У нас есть свой позиционный документ. У нас есть то, о чем сказал сейчас генеральный секретарь: Организация Договора о коллективной безопасности. Есть на этом континенте и другие субрегиональные структуры, с которыми ОДКБ активно взаимодействует. Подписаны меморандумы о сотрудничестве. Это и, конечно, СНГ, и Шанхайская организация сотрудничества, и там, и там есть достаточно серьезный компонент безопасности в программах работы», – отметил министр.
10 ноября в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры российской делегации с представителями США и Украины. Встреча посвящена урегулированию конфликта на Украине. По словам Лаврова, в Абу-Даби обсудят параметры коллективной безопасности в регионе после урегулирования украинского конфликта.