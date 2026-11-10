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Лавров: у России есть свой документ об архитектуре безопасности в Евразии

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия обладает своим позиционным документом о том, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии, не ущемляющая ничьих интересов. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на церемонии открытия Международного форума обеспечения коллективной безопасности.

Министр сказал, что надеется, что у администрации США хватит решимости продолжать диалог с Россией «с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться». По его словам, предстоит понять, как это сделать.

«У нас есть свой позиционный документ. У нас есть то, о чем сказал сейчас генеральный секретарь: Организация Договора о коллективной безопасности. Есть на этом континенте и другие субрегиональные структуры, с которыми ОДКБ активно взаимодействует. Подписаны меморандумы о сотрудничестве. Это и, конечно, СНГ, и Шанхайская организация сотрудничества, и там, и там есть достаточно серьезный компонент безопасности в программах работы», – отметил министр.

10 ноября в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры российской делегации с представителями США и Украины. Встреча посвящена урегулированию конфликта на Украине. По словам Лаврова, в Абу-Даби обсудят параметры коллективной безопасности в регионе после урегулирования украинского конфликта.

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