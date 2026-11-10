Главное из заявлений Лаврова о контурах будущей безопасности

Главное из заявлений Лаврова о контурах будущей безопасностиГлава МИД РФ анонсировал обсуждение гарантий на переговорах в Абу-Даби
- О надежде на диалог с администрацией Трампа
- О позиционном документе по архитектуре безопасности в Евразии
- О переговорах в Абу-Даби
- Как проходят переговоры и кто в них участвует
Глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном форуме по коллективной безопасности в Москве заявил, что Россия рассчитывает на диалог с администрацией президента США Дональда Трампа о честном балансе интересов. Также он раскрыл повестку переговоров в Абу-Даби. «Ведомости» собрали главное из заявлений министра и контекст предстоящей встречи.
О надежде на диалог с администрацией Трампа
Россия рассчитывает, что администрации президента США Дональда Трампа хватит решимости продолжать диалог с Москвой, заявил Лавров.
«Не питая иллюзий, наученные опытом, примеры которого я сейчас кратко перечислил, мы очень надеемся, что на этот раз в администрации Соединенных Штатов хватит решимости продолжать этот диалог с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться», – сказал министр.
О позиционном документе по архитектуре безопасности в Евразии
У России есть собственный позиционный документ о том, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии.
«Как это сделать, не знаю. Это предстоит понять. У нас есть свой позиционный документ, у нас есть то, о чем сказал сейчас генеральный секретарь: Организация Договора о коллективной безопасности. Есть на этом континенте и другие субрегиональные структуры, с которыми ОДКБ активно взаимодействует. Это и, конечно, СНГ, и Шанхайская организация сотрудничества», – добавил Лавров.
Он также отметил, что угрозы евразийской безопасности никуда не исчезли. По его словам, новая архитектура «должна включать в себя борьбу с терроризмом, другими современными угрозами, которые, по нашей оценке, никуда не исчезнут в обозримой перспективе».
Министр подчеркнул, что Россия не предлагает подминать под себя какие-либо структуры для обеспечения коллективной безопасности Евразии. Москва выступает за создание единой системы между существующими организациями.
О переговорах в Абу-Даби
На переговорах в Абу-Даби по предложению США и с согласия РФ будут обсуждаться параметры региональной безопасности под гарантии, которые начнут функционировать по завершении конфликта, заявил Лавров.
По словам министра, это «в корне отличает действующую администрацию президента США от предыдущей, президента Джо Байдена, которая высокомерно отказалась даже обсуждать коллективные гарантии безопасности».
Как проходят переговоры и кто в них участвует
Трехсторонние переговоры стартовали в Абу-Даби. Они пройдут 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский. Всего в делегации пять членов и шесть экспертов.
Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. США на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Предыдущий раунд трехсторонних консультаций состоялся в Женеве 17–18 февраля 2026 г., нынешняя встреча в Абу-Даби – уже третья.
Перед самым началом переговоров Мединский поблагодарил США за миротворческие усилия и выразил надежду, что диалог позволит продвинуться к миру в интересах народов России и Украины.
Умеров, в свою очередь, сообщил, что украинская делегация получила мандат от президента Владимира Зеленского обсуждать все темы, связанные с окончанием конфликта.
Кушнер заявил, что рассчитывает на продуктивный диалог. По его словам, у сторон переговоров «много эмоций», но он ценит мужество команд.
Зять президента США накануне сообщил, что Вашингтон ведет работу по четырем направлениям: прекращение боевых действий, разработка гарантий безопасности, восстановление экономики Украины и решение гуманитарных проблем. «Мы надеемся, что обсуждения в Абу-Даби создадут условия для начала такого взаимодействия в ближайшем будущем в рамках более широкого многостороннего процесса», – написал он в соцсети X. По словам Кушнера, для всеобъемлющего и прочного урегулирования потребуется прямое взаимодействие России и Европы по теме безопасности.