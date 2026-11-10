Главное из заявлений Лаврова о контурах будущей безопасности

«Как это сделать, не знаю. Это предстоит понять. У нас есть свой позиционный документ, у нас есть то, о чем сказал сейчас генеральный секретарь: Организация Договора о коллективной безопасности. Есть на этом континенте и другие субрегиональные структуры, с которыми ОДКБ активно взаимодействует. Это и, конечно, СНГ, и Шанхайская организация сотрудничества», – добавил Лавров.