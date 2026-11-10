Делегация России выехала на трехсторонние переговоры в Абу-Даби
Российская делегация направилась к месту проведения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
«Едем на переговоры», – сказал собеседник агентства.
Изначально встреча была запланирована на 10:50 мск (11:50 по местному времени). Переговоры пройдут 10–11 ноября и будут посвящены урегулированию конфликта на Украине.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав вошли замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин, сотрудники ФСБ Алексей Комков и Дмитрий Минаев, а также Елена Подобреевская, Алексей Полищук и Олег Постников.
Украинскую сторону представляют Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия, Вадим Скибицкий и неназванный сотрудник внешней разведки. От США участвуют спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
9 ноября российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в переговорах. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что стороны намерены согласовать принципы урегулирования конфликта, включая вопросы безопасности России, Украины и всего региона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее исключил непосредственное участие европейцев в трехсторонних переговорах. По его словам, представители США и Украины имеют собственные каналы взаимодействия с Европой.