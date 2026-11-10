Делегация России выехала на трехсторонние переговоры в Абу-Даби

9 ноября российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в переговорах. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что стороны намерены согласовать принципы урегулирования конфликта, включая вопросы безопасности России, Украины и всего региона.