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Делегация России выехала на трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Анна Виноградова

Российская делегация направилась к месту проведения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

«Едем на переговоры», – сказал собеседник агентства.

Изначально встреча была запланирована на 10:50 мск (11:50 по местному времени). Переговоры пройдут 10–11 ноября и будут посвящены урегулированию конфликта на Украине.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав вошли замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин, сотрудники ФСБ Алексей Комков и Дмитрий Минаев, а также Елена Подобреевская, Алексей Полищук и Олег Постников.

Украинскую сторону представляют Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия, Вадим Скибицкий и неназванный сотрудник внешней разведки. От США участвуют спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

9 ноября российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в переговорах. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что стороны намерены согласовать принципы урегулирования конфликта, включая вопросы безопасности России, Украины и всего региона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее исключил непосредственное участие европейцев в трехсторонних переговорах. По его словам, представители США и Украины имеют собственные каналы взаимодействия с Европой.

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