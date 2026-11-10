Частный самолет разбился на юге Филиппин

Бизнес-джет Learjet 60 с девятью людьми на борту разбился днем 1 ноября в районе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Никто не выжил. По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет вылетел из Остина на Багамы, когда потерпел крушение в жилом районе. Согласно архивным записям радиопереговоров, перед крушением пилот сообщила авиадиспетчерам, что самолет попал в зону дождя, обледенения и умеренной турбулентности.