Частный самолет разбился на юге Филиппин
Частный самолет разбился на юге Филиппин. На борту находились шесть иностранных граждан, сообщили агентству Reuters власти страны.
Спасательная операция продолжается. Пока не удалось установить, есть ли в результате аварии погибшие и пострадавшие.
Бизнес-джет Learjet 60 с девятью людьми на борту разбился днем 1 ноября в районе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Никто не выжил. По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет вылетел из Остина на Багамы, когда потерпел крушение в жилом районе. Согласно архивным записям радиопереговоров, перед крушением пилот сообщила авиадиспетчерам, что самолет попал в зону дождя, обледенения и умеренной турбулентности.
Погибшей оказалась семья мультимиллионера Адама Робинсона.