Мадьяр призвал Евросоюз назначить спецпредставителя по Украине

«Мы должны сосредоточить наши усилия на решении таких реальных и очень важных проблем, как конкурентоспособность [ЕС] в области энергетики и, конечно, трагический конфликт между Украиной и Россией, который длится уже более четырех лет. Что касается этого конфликта, то для нас крайне важно назначить кого-то для ведения переговоров от имени Европейского союза», – сказал Мадьяр (цитата по ТАСС).