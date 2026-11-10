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Мадьяр призвал Евросоюз назначить спецпредставителя по Украине

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Евросоюз (ЕС) должен назначить спецпредставителя по урегулированию конфликта на Украине, так как этот вопрос один из главных для Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, выступая в Фонде имени Конрада Аденауэра (организация признана нежелательной на территории РФ) в Германии.

«Мы должны сосредоточить наши усилия на решении таких реальных и очень важных проблем, как конкурентоспособность [ЕС] в области энергетики и, конечно, трагический конфликт между Украиной и Россией, который длится уже более четырех лет. Что касается этого конфликта, то для нас крайне важно назначить кого-то для ведения переговоров от имени Европейского союза», – сказал Мадьяр (цитата по ТАСС).

По словам венгерского премьера, представитель ЕС обязательно должен быть за столом переговоров, «потому что если ты не за столом, то ты в меню». Он также указал на разобщенность Евросоюза и отсутствие единого лица, которое могло бы вести диалог по внешней политике от имени всех стран.

9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Европа не будет участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби, запланированных на 10–11 ноября. Ранее в тот же день Politico писала, что на трехсторонние переговоры РФ, Украины и США прибудут советники по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании, так называемых стран «большой тройки».

Песков исключал участие европейских стран в предстоящей встрече в Абу-Даби, ссылаясь на согласованный трехсторонний формат. Представитель Кремля заявлял, что подход Европы о необходимости нанесения поражения России делает диалог с ней невозможным.

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