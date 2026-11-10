Минцифры допустило временное управление ЦОДами за отказ от резерва

Такая мера предусмотрена указом президента № 604 от 24 августа. Он позволяет передавать имущество компаний под временное управление, если они создают угрозу работе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) или несвоевременно восстанавливают их функционирование. Решение принимает правительство по поручению президента. Управляющим назначается Росимущество, если не определено другое лицо.