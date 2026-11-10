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Главная / Технологии /

Минцифры допустило временное управление ЦОДами за отказ от резерва

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минцифры допустило введение временного управления дата-центрами, операторы которых не зарезервируют 10% мощностей. Это следует из тезисов выступления главы ведомства Максута Шадаева на совещании с представителями отрасли, с которыми ознакомились «Ведомости».

Такая мера предусмотрена указом президента № 604 от 24 августа. Он позволяет передавать имущество компаний под временное управление, если они создают угрозу работе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) или несвоевременно восстанавливают их функционирование. Решение принимает правительство по поручению президента. Управляющим назначается Росимущество, если не определено другое лицо.

Резерв в размере 10% площадей и мощностей ЦОДов планируется использовать для информационных систем из «белого списка». Если операторы не создадут его, им придется отключать действующих клиентов и заранее определить менее приоритетных заказчиков.

Освобожденные мощности нельзя будет сдавать в аренду. Если ресурсы уже предоставлены клиенту, оператор должен предупредить его о необходимости освободить площадку в течение 24 часов.

2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий владельцев расположенных в России центров обработки данных (ЦОД) в течение 10 дней зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Исключение сделано для ЦОДов, принадлежащих органам власти, государственным и муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям. 

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