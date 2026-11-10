WSJ: Китай и США разошлись во мнении насчет трехсторонней встречи с РФ

Трехсторонний саммит может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне (КНР) 18–19 ноября. В Кремле подтверждали, что Путин и Трамп обязательно пообщаются на саммите АТЭС, если оба прибудут в Шэньчжэнь.