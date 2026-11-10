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WSJ: Китай и США разошлись во мнении насчет трехсторонней встречи с РФ

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Пекин и Вашингтон разошлись во мнениях относительно формата проведения трехстороннего саммита с участием лидеров США, Китая и России в КНР. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Пекин хочет, чтобы любой трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа проходил строго по сценарию, когда каждый зачитывает подготовленное заявление и остается мало места для обсуждения.

При этом администрация Трампа настаивает на более свободном формате, который позволил бы трем лидерам больше обмениваться мнениями вместо заранее подготовленных монологов.

9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Трампом и Си будет интересной «в любом случае». По его словам, сейчас идет обмен предложениями по возможной повестке дня встречи.

Трехсторонний саммит может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне (КНР) 18–19 ноября. В Кремле подтверждали, что Путин и Трамп обязательно пообщаются на саммите АТЭС, если оба прибудут в Шэньчжэнь.

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